IND U19 vs BAN U19, ICC Under 19 World Cup 2026 7th Match Scorecard: बुलावायो में टीम इंडिया ने बांग्लादेश के सामने रखा 239 रनों का टारगेट, वैभव सूर्यवंशी और अभिज्ञान कुंडू ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारत U19 बनाम बांग्लादेश U19 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India U19 Cricket Team vs Bangladesh U19 Cricket Team, ICC Under 19 World Cup 2026 7th Match Scorecard Update: आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का सातवां मुकाबला आज यानी 17 जनवरी को भारत अंडर19 क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश अंडर19 क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बुलावायो (Bulawayo) के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (Queens Sports Club) में खेला जा रहा हैं. पहले दिन कुल 3 मैच खेले जाएंगे. भारतीय अंडर-19 टीम का मुकाबला बांग्लादेश अंडर-19 टीम के साथ है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में भारत की कमान आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) के कंधों पर हैं. जबकि, बांग्लादेश की अगुवाई मोहम्मद अज़ीज़ुल हकीम तमीम (Md Azizul Hakim Tamim) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: UPW vs MI, WPL 2026 10th Match Scorecard: नवी मुंबई में यूपी वारियर्स महिला ने मुंबई इंडियंस महिला को दिया 188 रनों का लक्ष्य, मेग लैनिंग और फोबे लिचफील्ड ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

इस बार अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 16 टीमों को 4-4 के ग्रुप में रखा गया है. टीम इंडिया ग्रुप बी में है. ग्रुप बी में टीम इंडिया के साथ यूएसए, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें हैं. पहले दिन ज़िम्बाब्वे बनाम स्कॉटलैंड और तंजानिया बनाम वेस्टइंडीज मैच भी है. इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा चर्चा वैभव सूर्यवंशी के नाम की है, जो पूर्व में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीमों के खिलाफ धमाल मचा चुके हैं.

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी नहीं बख्शा, ऐसे में बांग्लादेश के गेंदबाजों पर वह कहर बनकर टूट सकते हैं. आयुष म्हात्रे डोमेस्टिक में भी डोमिनेंट करते हैं, जो इस टूर्नामेंट में टॉप-रन स्कोरर में से एक हो सकते हैं. आरोज जॉर्ज ओर विहाल मल्होत्रा भी कमाल की बल्लेबाजी करते हैं. अगर भारतीय अंडर-19 टीम को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी तो संभव है कि 400 से अधिक का टोटल देखने को मिले.

भारतीय अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India U19 National Cricket Team vs Bangladesh U19 National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज निराशाजनक रहा और महज 53 रन के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी और अभिज्ञान कुंडू ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 115 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया 48.4 ओवरों में 238 रन बनाकर सिमट गई. टीम इंडिया की तरफ से अभिज्ञान कुंडू ने सबसे ज्यादा रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान अभिज्ञान कुंडू ने 112 गेंदों पर चार चौके और तीन छक्के लगाए. अभिज्ञान कुंडू के अलावा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 70 रन बनाए.

दूसरी तरफ, बांग्लादेश की टीम को अल फहद ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. बांग्लादेश की ओर से अल फहद ने सबसे ज्यादा पांच विकेट अपने नाम किए. अल फहद के अलावा मोहम्मद अज़ीज़ुल हकीम तमीम और इक़बाल हुसैन इमोन ने दो-दो विकेट चटकाए. बांग्लादेश की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 49 ओवर में 239 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 238/10, 48.4 ओवर (आयुष म्हात्रे 6 रन, वैभव सूर्यवंशी 72 रन, वेदांत त्रिवेदी 0 रन, विहान मल्होत्रा ​​7 रन, अभिज्ञान कुंडू रन, कनिष्क चौहान 28 रन, हरवंश पंगालिया 2 रन, आरएस अंबरीश 5 रन, खिलान पटेल 8 रन, हेनिल पटेल नाबाद 7 रन और दीपेश देवेंद्रन 11 रन.)

बांग्लादेश की गेंदबाजी: (अल फहद 5 विकेट, मोहम्मद अज़ीज़ुल हकीम तमीम 2 विकेट, इक़बाल हुसैन इमोन 2 विकेट और शेख पावेज़ जिबोन 1 विकेट).

नोट: भारत अंडर19 क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश अंडर19 क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.