Is There Any Reserve Day For IND-W vs AUS-W 2nd Semi-Final? अगर बारिश के चलते रद्द हुआ भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, तो कौन करेगा फाइनल के लिए क्वालीफाई या होगा रिजर्व डे पर मुकाबला?

DY Patil Stadium Under Covers (Photo Credits: @Cricket_Lens/X)

India Women's National Cricket Team vs Australia Women's National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप (ICC Women’s World Cup) 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 30 अक्टूबर(गुरूवार) को नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ. डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr. DY Patil Sports Academy) में खेला जा रहा हैं. 2017 में भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. इस बार भी टीम इंडिया वही इतिहास दोहराने के इरादे से उतरेगी और खिताब की दावेदारी को मजबूत करना चाहेगी. दक्षिण अफ्रीका महिला टीम पहले ही फाइनल में क्वालीफाई कर चुकी हैं. ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए टीम इंडिया को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा. कप्तान हरमनप्रीत कौर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगी. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, टीम इंडिया करेगी पहले गेंदबाजी, यहां जानें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

स्मृति मंधाना शानदार फॉर्म में हैं और उनका खेल दमदार रहा है. उन्हें प्रतीका रावल का अच्छा समर्थन मिला, लेकिन रावल भारत बनाम बांग्लादेश मैच के दौरान टखने में गंभीर मोच आने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गईं. शैफाली वर्मा को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया है. कप्तान हरमनप्रीत कौर का बल्ला कभी चला, कभी नहीं, इसलिए उन्हें अब अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, विशेष रूप से टीम को रावल की कमी खल रही है.

ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 में बारिश के कारण कई मैच प्रभावित हुए हैं. टूर्नामेंट के छह मैच अब तक बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं. नवी मुंबई के डॉ डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में भी मौसम खराब रहने की संभावना है. फैंस जानना चाहते हैं कि अगर बारिश के कारण मैच नहीं हो पाता तो क्या रिजर्व डे रखा गया है? यहां आपको पूरी जानकारी मिलेगी.

क्या भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल 2 के लिए रिजर्व डे है?

जी हां, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 सेमीफाइनल मैच के लिए रिजर्व डे रखा गया है. अगर बारिश के चलते मैच मैच डे पर पूरा नहीं हो पाता है, तो इसे 31 अक्टूबर( शुक्रवार) को रिजर्व डे पर आयोजित किया जा सकता है. 30 अक्टूबर को मैच पूरा कराने की पूरी कोशिश की जाएगी और कम से कम 20-20 ओवर की बाध्यता पूरी की जाएगी, लेकिन यदि बारिश बिल्कुल भी खेलने नहीं देती है, तो मैच रिजर्व डे पर चला जाएगा.