How To Buy CSK vs MI IPL 2025 Tickets: चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच की टिकट कैसे खरीदें? यहां जानें तारीख, कीमत और कहां से करें बुक

CSK (Photo: @ChennaiIPL)

How To Buy CSK vs MI IPL 2025 Tickets: चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 के अपने पहले मैच में 23 मार्च को एमए चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी. इस बहुप्रतीक्षित मैच के लिए टिकटों की बिक्री 19 मार्च 2025 को सुबह 10:15 बजे आधिकारिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म district.in के माध्यम से शुरू होगी. फैंस अलग-अलग कीमतों पर विभिन्न सीटिंग विकल्पों में अपने टिकट चुन सकतें हैं. सी, डी और ई लोअर स्टैंड की कीमत 1,700 रुपये है. जबकि आई, जे और के अपर स्टैंड के लिए टिकट की कीमत 2,500 रुपये होगी.

जबकि सी, डी और ई अपर स्टैंड की कीमत 3,500 रुपये में उपलब्ध हैं. इसके अलावा आई, जे और के लोअर स्टैंड की कीमत 4,000 रुपये है. केएमके टेरेस में प्रीमियम सीटिंग 7,500 रुपये में उपलब्ध है. ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफ़ॉर्म कई उपयोगकर्ता लाभ प्रदान करता है. जिसमें शीर्ष खेलों और घटनाओं के लिए सूचनाएं, बाद में पढ़ने के लिए कहानियों को सहेजने की क्षमता और हर कहानी पर टिप्पणी करने की पहुंच शामिल है. उपयोगकर्ता एक क्लिक से न्यूज़लेटर सदस्यताएं भी प्रबंधित कर सकते हैं और उत्पादों पर छूट और ऑफ़र के लिए जल्दी पहुंच के लिए ईमेल सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस कब खेला जाएगा?

आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच 23 मार्च रविवार को भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम खेला जाएगा. जबकि टॉस का इससे आधे घंटे पहले होगा.

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस मैच से टिकट कहा से बुक करें?

आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के लिए टिकट डिस्ट्रिक्ट (district.in) पर ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं.