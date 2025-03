IPL 2025: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली को आईपीएल 2025 से पहले बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में "RCB अनबॉक्स" इवेंट के दौरान प्रशंसकों से सुपरस्टार जैसा स्वागत मिला. जिसका वीडियो आरसीबी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से साझा किया है. इंडियन प्रीमियर लीग के सर्वाधिक रन बनाने वाले इस खिलाड़ी को जब दर्शकों के सामने पेश किया गया तो माहौल में जोश भर गया. दर्शकों के सामने पेश करते ही "कोहली! कोहली!" बोलना शुरू कर दिया. इस पल को एक वीडियो में सामने आया है. नीचे आप देख सकतें हैं.

ನಮ್ಮ RCBಯ ಹೆಮ್ಮೆ 🥹

ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಂಕಿ 🔥

Just hear the crowd. 🤯 This man is precious. Protect him at all costs 🥹#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #RCBUnbox pic.twitter.com/Oj1wHWwQj4

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) March 19, 2025