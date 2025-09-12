IND vs PAK, Asia Cup 2025 Ticket Sale: क्या भारतीय फैंस का BCCI पर से उठा भरोसा? भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप मैच का कर रहे हैं बॉयकॉट, नहीं बिक रहे महामुकाबले के टिकट

टीम इंडिया और पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) का ग्रुप ए (Group A) का छठा मुकाबला 14 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. हमेशा इस महामुकाबले के टिकट कुछ ही मिनटों में बिक जाते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर साफ़ तौर पर अलग दिख रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लगभग 50 प्रतिशत सीटें अभी तक खाली हैं. टिकट बिक्री में धीमापन देखते हुए एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने कदम उठाते हुए टिकटों की कीमत कम कर दी है. कैसे खरीदें भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप मैच का टिकट ऑनलाइन, जानिए टिकट बुकिंग की पूरी प्रक्रिया

टिकटों की कीमत में कटौती

रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टैंडर्ड टिकट की कीमत 475 दिरहम से घटाकर 350 दिरहम कर दी गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक स्टेडियम में पहुंचें. एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में भारत-पाकिस्तान मैच के लिए ऐसा कदम दुर्लभ माना जा रहा है. हालांकि, हालात को लेकर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने टिकट बिक्री कमजोर रहने की खबरों का खंडन किया है.

ECB की ओर से कहा गया, “संकेत बहुत उत्साहजनक हैं. इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि टिकट नहीं बिक रहे हैं. बुधवार रात ऑनलाइन ‘प्लैटिनम लिस्ट’ पोर्टल पर 3,000 टिकट डाले गए और वे कुछ ही मिनटों में बिक गए. यह साफ दिखाता है कि फैंस मैच को लेकर उत्सुक हैं.”

सोशल मीडिया पर बवाल और बॉयकॉट की आवाजें

इस बार की स्थिति पिछली बार से बिल्कुल अलग नज़र आ रही है. इसी साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत-पाकिस्तान का दुबई में हुआ मैच सिर्फ चार मिनट में हाउसफुल हो गया था. लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है. कुछ यूज़र्स, जिनमें पूर्व क्रिकेटर भी शामिल हैं, ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि महामुकाबले का बहिष्कार किया जाना चाहिए. भारतीय फैंस का गुस्सा भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के रवैये और पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को लेकर जताया जा रहा है. यही वजह मानी जा रही है कि टिकट बिक्री उम्मीद से कम हुई है.