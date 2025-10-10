Hardik Pandya Spotted With New Girlfriend: क्या हार्दिक पांड्या ने मॉडल माहिका शर्मा के साथ नए रिश्ते पर लगाई मुहर? मुंबई एयरपोर्ट पर पहली बार साथ आए नजर, देखें वीडियो

हार्दिक पांड्या, मॉडल माहिका शर्मा (Photo Credit: Instagram)

Hardik Pandya Spotted With New Girlfriend: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने आखिरकार अपनी नई मोहब्बत की पुष्टि कर दी है. पांड्या और 24 वर्षीय मॉडल माहिका शर्मा(Mahieka Sharma) पहली बार सार्वजनिक रूप से मुंबई एयरपोर्ट पर साथ नजर आए, जिससे महीनों तक चली अफवाहों और अटकलों का अंत हुआ. दोनों ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की थी, लेकिन उनकी एक साथ देखी जाने वाली केमिस्ट्री और मिलते-जुलते आउटफिट्स ने उनके रिश्ते की सारी कहानी कह दी. दोपहर 10 अक्टूबर को मुंबई एयरपोर्ट पर पांड्या अपनी महंगी पीली लैम्बॉर्गिनी उरुस SE में पहुंचे, जिसकी कीमत लगभग 4.57 करोड़ रुपये है. टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह को मिली 5 करोड़ की फिरौती की धमकी, दाऊद गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार

एक्टर की तरह पांड्या पहले कार से उतरे, उसके कुछ ही पलों बाद माहिका भी उनके साथ बाहर आईं, जिसे देखकर वहां उपस्थित लोग काफी चकित रह गए. दोनों ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थ, जो उनकी जोड़ी को और भी खास बना रहे थे. पांड्या ने माहिका को भीड़ से रक्षक की तरह बचाया और उन्हें पपराज़ी से छुपाते हुए एयरपोर्ट टर्मिनल की ओर ले गए. हार्दिक ने अपने निजी जीवन को बहुत ही निजी रखा है। वह अपने पूर्व साथी गायक जैस्मिन वालिया के साथ अलगाव के बाद भी सोशल मीडिया पर कोई चर्चा नहीं करते थे. यह पहली बार है जब क्रिकेटर सार्वजनिक रूप से अपनी प्रेमिका के साथ नजर आए हैं, जो उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत का प्रतीक है.

हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा मुंबई एयरपोर्ट पर आए नजर

सोशल मीडिया पर भी माहिका और हार्दिक के बीच के संकेत खूब चर्चा में रहे. माहिका ने अपनी एक सेल्फी में एक धुंधली पुरुष आकृति दिखाई दी थी, जिसे फैंस ने हार्दिक माना. इसके अलावा, एक तस्वीर में नंबर 33 भी दिखा, जो पांड्या की जर्सी नंबर है. इसके अलावा, दोनों के अलग-अलग फोटो में एक समान बाथरोब पहनने की भी बात हुई, जिससे उनकी जोड़ी की चर्चा और बढ़ गई. फैंस ने यह भी नोट किया कि हार्दिक और माहिका दोनों इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो करते हैं. माहिका ने हाल ही में बड़ौदा की एक पोस्ट साझा की, जिसे देखकर फैंस ने वहां हार्दिक के घर का अंदाजा लगाया.

हार्दिक पांड्या ने 2020 में नताशा स्टैंकोविक से शादी की थी, लेकिन जुलाई 2024 में दोनों ने अपनी अलगाव की पुष्टि की थी. अब माहिका शर्मा के साथ उनका नया रिश्ता उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आया है, जिसे सभी बेसब्री से देख रहे हैं. हार्दिक और माहिका की यह सार्वजनिक उपस्थिति उनके रिश्ते को नई मजबूती देने वाली मानी जा रही है, और क्रिकेट जगत के साथ ही फैशन और मनोरंजन की दुनिया में भी इस जोड़ी को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है.