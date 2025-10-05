Harmanpreet Kaur Refuses To Shakehands With Fatima Sana: फिर भड़का हैंडशेक कंट्रोवर्सी! पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच के टॉस में हरमनप्रीत कौर ने फातिमा सना से नहीं मिलाया हाथ, देखें वीडियों

हरमनप्रीत कौर, फातिमा सना

Pakistan Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का छठा मुकाबला 05 अक्टूबर (रविवार) को कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 03:00 बजे से खेला जा रहा हैं. क्रिकेट मुकाबलों में राजनीतिक तनाव अक्सर मैदान पर भी झलकता है, और आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में एक बार फिर ऐसा नज़ारा देखने को मिला. टॉस के दौरान भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से हाथ मिलाने से परहेज़ किया, जिससे हैंडशेक विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया. रोमांचक मुकाबले पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

हरमनप्रीत कौर ने फातिमा सना से हाथ मिलाने से किया परहेज़

इससे पहले पुरुष एशिया कप में भी सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर बहस छिड़ गई थी. इस हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले हुए इस घटना ने मैच शुरू होने से पहले ही माहौल गर्म कर दिया. अब एक बार फिर यह सवाल उठ रहा है. क्या खेल में भी कूटनीतिक दूरी कायम रहेगी या कभी रिश्तों में पिघलाव आएगा? वीडियो सामने आते ही फैंस के बीच चर्चा तेज हो गई है और सोशल मीडिया पर यह हैंडशेक कंट्रोवर्सी बड़ी बहस का मुद्दा बन चुकी है.

वहीं पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने साफ किया कि उनकी टीम का पूरा ध्यान केवल बेहतर प्रदर्शन करने पर है. उन्होंने टॉस के बाद कहा कि वे पहले गेंदबाजी करेंगी क्योंकि पिच पर हल्की नमी दिखाई दे रही है, जिसका फायदा गेंदबाज़ों को मिल सकता है. सना ने बताया कि टीम में एक बदलाव किया गया है और सभी खिलाड़ियों का आत्मविश्वास ऊंचा है.