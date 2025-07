GAW Win Global Super League T20 2025 Title: ग्लोबल सुपर लीग फाइनल में गयाना अमेज़न वॉरियर्स ने रंगपुर राइडर्स को 32 रन से हराकर खिताब किया अपने नाम, यहां देखें फुल स्कोरकार्ड

Guyana Amazon Warriors vs Rangpur Riders Match Scorecard: गयाना अमेज़न वॉरियर्स बनाम रंगपुर राइडर्स ग्लोबल सुपर लीग 2025 का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई(शनिवार) को गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले गए, जिसमें गयाना अमेज़न वॉरियर्स ने रंगपुर राइडर्स को 32 रनों से हराकर शानदार अंदाज़ में खिताब अपने नाम कर लिया. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी गयाना की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 196 रन बनाए, जिसके जवाब में रंगपुर की टीम 19.5 ओवर में 164 रन पर सिमट गई. इस जीत के साथ गयाना अमेज़न वॉरियर्स ने ग्लोबल सुपर लीग 2025 का खिताब अपने नाम किया. मलेशिया ने सिंगापुर को 6 विकेट से हराया, असलम खान मलिक और सैयद अज़ीज़ नेखेला तूफानी पारी, यहां देखें फुल स्कोरकार्ड

गयाना अमेज़न वॉरियर्स ने जीता ग्लोबल सुपर लीग फाइनल का खिताब

Warrior Nation stands tall! 🏆🇬🇾

The Guyana Amazon Warriors are the 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ExxonMobil Guyana Global Super League winners! 🇧🇩 x 🇬🇾#GSLT20 #GlobalSuperLeague #RRvGAW #Queensway pic.twitter.com/JKbonl4M8L

— Global Super League (@gslt20) July 19, 2025