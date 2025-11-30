BPL 2026 Mega Auction: 12 साल बाद हुआ बांग्लादेश प्रीमीयर लीग का पहला मेगा ऑक्शन, टीमों ने बदला कोर और जमकर लगाए दांव, देखें पूरी खिलाड़ियों की सूची और टॉप खरीद

BPL 2025 Mega Auction: बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) 2026 में 12 साल बाद पहली बार मेगा ऑक्शन का आयोजन हुआ, जिसने लंबे समय से चल रहे खिलाड़ी ड्राफ्ट सिस्टम को पीछे छोड़कर फ्रेंचाइज़ी टीमों को अपने स्क्वॉड को नई दिशा देने का मौका दिया. छह टीमों ने इस ऑक्शन में हिस्सा लिया और स्थानीय व विदेशी खिलाड़ियों पर जमकर बोली लगाई. ऑक्शन के बाद अब सभी टीमों का स्क्वॉड लगभग तैयार है और टूर्नामेंट बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है. खिलाड़ियों को छह श्रेणियों A, B, C, D, E और F में बांटा गया, और विदेशी खिलाड़ियों को भी इन्हीं श्रेणियों में रखा गया. सभी कैटेगरी के लिए बेस प्राइस और बोली बढ़ोतरी की राशि तय की गई. इस दिन से शुरू हो रहा है महिला प्रीमियर लीग, यहां देखें लाइव प्रसारण, टाइम टेबल और वेन्यू के साथ फुल शेड्यूल
BPL 2026 में सबसे बड़ी खरीद
|खिलाड़ी
|राशि
|टीम
|मोहम्मद नईम शेख
|1 करोड़ 10 लाख
|चटोग्राम रॉयल्स
|तौहीद हृदॉय
|92 लाख
|रंगपुर राइडर्स
|लिटन दास
|70 लाख
|रंगपुर राइडर्स
BPL 2026 ऑक्शन
कैटेगरी A (50 लाख बेस प्राइस)
- मोहम्मद नईम – 1.10 करोड़ – चटोग्राम रॉयल्स
- लिटन दास – 70 लाख – रंगपुर राइडर्स
बेस प्राइस कैटेगरी
|कैटेगरी
|बेस प्राइस (BDT लाख)
|बोली वृद्धि
|A
|50 लाख
|5 लाख
|B
|35 लाख
|5 लाख
|C
|22 लाख
|5 लाख
|D
|18 लाख
|5 लाख
|E
|14 लाख
|5 लाख
|F
|11 लाख
|5 लाख
कैटेगरी B (35 लाख बेस प्राइस): मह्मुदुल्लाह रियाद 35 लाख (रंगपुर), शोरीफुल इस्लाम 44 लाख (चटोग्राम), मुश्फिकुर रहीम 35 लाख (राजशाही), तौहीद हृदॉय 92 लाख (रंगपुर), शमीम हुसैन 56 लाख (ढाका), तंज़ीम साकिब 66 लाख (राजशाही), मोहम्मद सैफुद्दीन 68 लाख (ढाका), खालिद अहमद 47 लाख (सिलहट), यासिर अली 44 लाख (राजशाही), माहिदुल अंकों 35 लाख (नोआखाली), जकर अली 35 लाख (नोआखाली)
कैटेगरी C (22 लाख बेस प्राइस): अफीफ हुसैन, अबू हैदर, इबादत हुसैन, महमुदुल जॉय, मोहम्मद मिथुन, नाहिद राणा, रकीबुल हसन, रॉनी तलुकदार, तैजुल इस्लाम, अकबर अली, महफिजुल रॉबिन, सब्बीर रहमान, ज़ाकिर हुसैन, मोमिनुल हक़, रिपोन मंडल, अलिस अल इस्लाम
कैटेगरी D (18 लाख बेस प्राइस): हबीबुर रहमान सोहन (50 लाख नोआखाली), जीशान आलम, एमृतुनजॉय चौधरी, नैयिम हसन, नजमुल इस्लाम अपू, रेजाउर राज, सुमोन खान, ज़िआउर रहमान, अरेफात सनी, अब्दुर गफ्फ़ार साक्लेन (44 लाख राजशाही)
विदेशी खिलाड़ी खरीद
|कैटेगरी
|खिलाड़ी
|राशि
|टीम
|A
|निरोशन डिकवेला
|$35k
|चटोग्राम
|A
|एंजेलो मैथ्यूज़
|$35k
|सिलहट
|A
|दासुन शनाका
|$55k
|ढाका
|B
|दशन हेमंथा
|$25k
|राजशाही
|C
|इहसानुल्लाह खान
|$28k
|नोआखाली
|C
|आरोन जोन्स
|$20k
|सिलहट
|E
|एमिलियो गे
|$10k
|रंगपुर
|E
|मोहम्मद अख़लाक
|$10k
|रंगपुर
BPL 2026 डायरेक्ट साइनिंग
Sylhet: मेहदी हसन मिराज, नासुम अहमद, सैम अयूब, मोहम्मद आमिर
Rangpur: मुस्तफ़िज़ुर रहमान, नुरुल हसन, ख़्वाजा नफ़य, सुलेमान मुकीम
Dhaka: टास्किन अहमद, सैफ हसन, एलेक्स हेल्स, उस्मान खान
Noakhali: हसन महमूद, सौम्या सरकार, कुसल मेंडिस, जॉनसन चार्ल्स
Chattogram: महेदी हसन, तनवीर इस्लाम, अबरार अहमद
Rajshahi: नजमुल शान्तो, तंजिद हसन, मोहम्मद नवाज़, फ़रहान
BPL 2026 की सभी टीमों की स्क्वॉड सूची
सिलहट टाइटन्स: मेहदी हसन मिराज, नसुम अहमद, परवेज़ हुसैन इमोन, खालिद अहमद, अफीफ हुसैन, रोनी तालुकदार, ज़ाकिर हसन, रुयेल मिया, अरिफुल इस्लाम, एबादोत हुसैन, शोहिदुल इस्लाम, राहतुल फिरदौस जावेद, तौफीक खान तुषार, रोबिउल इस्लाम, मोमिनुल हक, सैम अयूब (पाकिस्तान), मोहम्मद आमिर (पाकिस्तान), एंजेलो मैथ्यूज (श्रीलंका), एरॉन जोन्स (USA)
रंगपुर राइडर्स: मुस्तफिजुर रहमान, नूरुल हसन सोहन, लिटन दास, तौहीद ह्रदय, नाहिद राणा, रकीबुल हसन, अलीस अल इस्लाम, मृत्युंजय चौधरी, नईम हसन, कमरुल इस्लाम रब्बी, अब्दुल हलीम, इफ्तखार हुसैन इफ्ति, मेहदी हसन शोहाग, महमूदुल्लाह रियाद, ख्वाजा नफे (पाकिस्तान), सुफियान मुकीम (पाकिस्तान), एमिलियो गे (इंग्लैंड), एमडी अखलाक (पाकिस्तान)
ढाका कैपिटल्स: तस्कीन अहमद, सैफ हसन, शमीम हुसैन, मोहम्मद सैफुद्दीन, मोहम्मद मिथुन, तैजुल इस्लाम, सब्बीर रहमान, नासिर हुसैन, तोफायेल अहमद, इरफान सुक्कुर, अब्दुल्ला अल मामून, मारूफ मृधा, जायद उल्लाह, मोइनुल इस्लाम, एलेक्स हेल्स (इंग्लैंड), उस्मान खान (पाकिस्तान), दसुन शनाका (श्रीलंका), जुबैरुल्लाह अकबरी (अफगानिस्तान)
नोआखली एक्सप्रेस: हसन महमूद, सौम्या सरकार, महिदुल इस्लाम अंकोन, जैकर अली अनिक, हबीबुर रहमान सोहन, शहादत हुसैन दीपू, रेजाउर रहमान राजा, मेहदी हसन राणा, श्यकत अली, सब्बीर होसन, रहमुतुल्लाह अली, कुसल मेंडिस (श्रीलंका), जॉनसन चार्ल्स (वेस्ट इंडीज), इहसानुल्लाह खान (पाकिस्तान), हैदर अली (पाकिस्तान)
चैटोग्राम रॉयल्स: महेदी हसन, तनवीर इस्लाम, नईम शेख, शोरीफुल इस्लाम, अबू हैदर रोनी, महमूदुल हसन जॉय, महफिजुल इस्लाम रॉबिन, सुमन खान, जियाउर रहमान, अराफात सनी, मुकीदुल इस्लाम, शुवागता होम, सलमान हुसैन, ज़ाहिदुज्जमां खान, अबरार अहमद (पाकिस्तान), निरोशन डिकवेला (श्रीलंका), एंजेलो परेरा (श्रीलंका)
राजशाही वॉरियर्स: नजमुल हुसैन शान्तो, तंज़ीद हसन तमीम, तंज़ीम हसन साकिब, यासिर अली, अकबर अली, रिपन मोंडोल, जिशान आलम, हसन मुराद, अब्दुल गफ्फार सकलैन, एसएम मेहरब, रोबिउल हक, वासी सिद्दीकी, शाकिर एच. शुवरो, मुशफिकुर रहीम, एमडी रुबेल, मोहम्मद नवाज (पाकिस्तान), साहिबज़ादा फरहान (पाकिस्तान), दुशान हेमंथा (श्रीलंका), जहानदाद खान (पाकिस्तान)