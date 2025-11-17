Gautam Gambhir Coaching Stats: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में शर्मनाक हार के बाद गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, आंकड़ों में समझें भारत के हेड कोच का रिपोर्ट कार्ड

Gautam Gambhir Coaching Stats: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट में करारी हार के बाद एक बार फिर सभी की निगाहें टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर पर टिक गई हैं. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले में भारत दूसरी पारी में महज़ 93 रन पर ऑलआउट हो गया और 124 रन के आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए 30 रनों से मैच गंवा बैठा. यह हार ऐसे समय आई है जब टीम इंडिया बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है और पिछले आठ घरेलू टेस्ट में यह चौथी हार है. गंभीर की कोचिंग में भारत का यह प्रदर्शन चिंता बढ़ाने वाला है, खासकर टेस्ट फॉर्मेट में। पिछले साल भारत को 12 साल बाद टेस्ट सीरीज में 0-3 से न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को भारी नुकसान, दक्षिण अफ्रीका ने हराकर चौथे स्थान पर ढकेला, यहां देखें बाकि टीमों का हाल
यह हार भारत के नए कप्तान शुभमन गिल के कार्यकाल की भी पहली घरेलू हार है. रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद टीम पहले से ही बड़े बदलावों का सामना कर रही है. रविचंद्रन अश्विन और चेतेश्वर पुजारा जैसे दिग्गजों ने भी टेस्ट से संन्यास ले लिया है, जबकि मोहम्मद शमी, उमेश यादव, अजिंक्य रहाणे और ईशांत शर्मा टीम का हिस्सा नहीं हैं. गंभीर ने पिछले साल राहुल द्रविड़ से कोचिंग की जिम्मेदारी संभाली थी. द्रविड़ ने टीम इंडिया को टी20 विश्व कप 2024 जिताकर अपना कार्यकाल समाप्त किया. हालांकि गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया ने व्हाइट-बॉल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में परिणाम इसके बिल्कुल उलट रहे हैं.
गौतम गंभीर के कोचिंग कार्यकाल में भारत का टी20आई रिकॉर्ड
|सीरीज
|परिणाम
|श्रीलंका बनाम भारत (3 टी20आई)
|भारत ने 2-0 से जीता
|भारत बनाम बांग्लादेश (3 टी20आई)
|भारत ने 3-0 से जीता
|दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत (4 टी20आई)
|भारत ने 3-1 से जीता
|भारत बनाम इंग्लैंड (5 टी20आई)
|भारत ने 4-1 से जीता
|एशिया कप 2025 (6 टी20आई)
|भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता
|ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत (5 टी20आई)
|भारत ने 2-1 से जीता
|कुल मैच: 26
|जीते: 20, हारे: 3, बिना परिणाम: 3
गौतम गंभीर के कोचिंग कार्यकाल में भारत का वनडे रिकॉर्ड
|सीरीज
|परिणाम
|श्रीलंका बनाम भारत (3 वनडे)
|भारत 0-2 से हारा
|भारत बनाम इंग्लैंड (3 वनडे)
|भारत ने 3-0 से जीता
|आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 (5 वनडे)
|भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता
|ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत (3 वनडे)
|भारत 1-2 से हारा
|कुल मैच: 14
|जीते: 9, हारे: 4, बिना परिणाम: 1
गौतम गंभीर के कोचिंग कार्यकाल में भारत का टेस्ट रिकॉर्ड
|सीरीज
|परिणाम
|भारत बनाम बांग्लादेश (2 टेस्ट)
|भारत ने 2-0 से जीता
|भारत बनाम न्यूजीलैंड (3 टेस्ट)
|भारत 0-3 से हारा
|ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत (5 टेस्ट)
|भारत 1-3 से हारा
|इंग्लैंड बनाम भारत (5 टेस्ट)
|सीरीज 2-2 से ड्रॉ
|भारत बनाम वेस्टइंडीज (2 टेस्ट)
|भारत ने 2-0 से जीता
|भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (2 टेस्ट)
|भारत 0-1 से पीछे
|कुल मैच: 18
|जीते: 7, हारे: 9, बिना परिणाम: 2
भारत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कप्तान, सीनियर खिलाड़ी और टीम संरचना तीनों में बड़े बदलाव के बाद टेस्ट क्रिकेट में स्थिरता नहीं दिख रही. गंभीर की अगुवाई में सफेद गेंद क्रिकेट में शानदार सफलता मिली है, लेकिन टेस्ट मंच पर टीम को फिर से खड़ा करने के लिए बड़े फैसलों और मजबूत रणनीति की जरूरत है. आने वाले महीनों में भारत का टेस्ट भविष्य काफी हद तक गंभीर और युवा कप्तान शुभमन गिल की साझेदारी पर निर्भर करेगा.