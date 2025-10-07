IND vs AUS ODI and T20I 2025 Full Schedule: शुभमन गिल के कप्तानी में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी के लिए उत्सुक फैंस, देखिए स्ट्रीमिंग, स्क्वाड, वेन्यू और टाइमिंग के साथ पूरी शेड्यूल

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया(Photo credit: LatestLY)

Australia National Cricket Team vs India National Cricket Team: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अक्टूबर महीने में तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) और पांच मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) खेली जानी हैं. दोनों टीमों के बीच पहला वनडे मुकाबला 19 अक्टूबर को खेला जाएगा टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए अपनी वनडे और टी20 टीमों की घोषणा करते हुए कई अहम बदलाव किए हैं. ओडीआई टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हुई है, जो मार्च के बाद पहली बार राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनेंगे. दोनों स्टार बल्लेबाज अब सिर्फ वनडे प्रारूप में सक्रिय हैं और उन्होंने 2024 विश्व कप जीतने के बाद टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. चयनकर्ताओं ने रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को कमान सौंपी है, जबकि श्रेयस अय्यर को उप कप्तान बनाया गया है. टीम इंडिया का जलवा बरकरार! मेलबर्न में होने वाले भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे टी20 मैच के बिके सारे टिकट, तीन हफ्ते पहले ही हाउसफुल

रोहित और विराट की वापसी पर फैंस में जबरदस्त उत्साह है. दोनों खिलाड़ी 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे से अपना कमबैक करेंगे. सीरीज का दूसरा वनडे 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल में और तीसरा मुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. सभी तीनों वनडे सुबह 9:00 बजे शुरू होंगे.

विराट और रोहित की वापसी

वनडे टीम में जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है जबकि रिजर्व विकेटकीपर के तौर पर ध्रुव जुरेल को शामिल किया गया है। टी20 टीम में सूर्यकुमार यादव के साथ एशिया कप विजेता टीम के लगभग सभी खिलाड़ी जगह बनाए हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद टीम इंडिया घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पूरी सीरीज खेलेगी, जिसके लिए फैंस अभी से उत्साहित हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी से टीम को मजबूती मिलेगी और इस दौरे पर सभी की निगाहें इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों पर रहेंगी. वनडे के बाद टी20 सीरीज का रोमांच शुरू होगा, जिसमें पांच मैच खेले जाएंगे. टी20 टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में रहेगी और शुभमन गिल उप कप्तान होंगे.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ 2025 का फुल शेड्यूल( IND vs AUS 2025 Full Schedule)

तारीख मैच स्थान (स्टेडियम) शहर समय (भारतीय समयानुसार) 19 अक्टूबर पहला वनडे ऑप्टस स्टेडियम पर्थ सुबह 9:00 बजे 23 अक्टूबर दूसरा वनडे एडिलेड ओवल एडिलेड सुबह 9:00 बजे 25 अक्टूबर तीसरा वनडे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी सुबह 9:00 बजे 29 अक्टूबर पहला टी20 मैनुका ओवल कैनबरा दोपहर 1:45 बजे 31 अक्टूबर दूसरा टी20 मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न दोपहर 1:45 बजे 2 नवंबर तीसरा टी20 बेलरीव ओवल होबार्ट दोपहर 1:45 बजे 6 नवंबर चौथा टी20 बिल पिपेन ओवल गोल्ड कोस्ट दोपहर 1:45 बजे 8 नवंबर पाँचवां टी20 ब्रिसबेन क्रिकेट ग्राउंड (द गैबा) ब्रिसबेन दोपहर 1:45 बजे

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 2025 टीमें

भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल

भारत की टी20 टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर

ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कॉनॉली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मिचेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, एडम ज़म्पा

पहले दो मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनमैन, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 2025 लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट डिटेल्स

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2025 की यह सीरीज़ क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इसमें दुनिया के कुछ सबसे बड़े खिलाड़ी एक-दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे. भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे 2025 का आधिकारिक प्रसारण भागीदार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क है. भारत में दर्शक इस सीरीज़ के वनडे और टी20 मैचों का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर देख सकते हैं. भारत में IND vs AUS 2025 सीरीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग स्टार नेटवर्क का आधिकारिक ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार (JioHotstar) उपलब्ध कराएगा. हालांकि, दर्शकों को इसके लिए जियोहॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा.