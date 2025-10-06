IND vs AUS 2nd T20I 2025 Tickets Sold Out: टीम इंडिया का जलवा बरकरार! मेलबर्न में होने वाले भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे टी20 मैच के बिके सारे टिकट, तीन हफ्ते पहले ही हाउसफुल

Melbourne Cricket Ground (Photo Credit: X/@CricketAus)

Australia National Cricket Team vs India National Cricket Team: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अक्टूबर महीने में तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) और पांच मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) खेली जानी हैं. दोनों टीमों के बीच पहला वनडे मुकाबला 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने सोमवार को घोषणा की कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में 31 अक्टूबर को खेले जाने वाले ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए पब्लिक टिकट आवंटन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है. यह घोषणा मुकाबले से पूरे तीन हफ्ते पहले की गई है, जो इस सीरीज की लोकप्रियता को दर्शाता है. अधर में रोहित शर्मा-विराट कोहली का भविष्य! BCCI का बड़ा संकेत, क्या विश्व कप से पहले खत्म होगा टीम इंडिया के सुपरस्टार जोड़ी का अध्याय?

इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए पांच मैचों की एशेज सीरीज के 12 दिनों के सार्वजनिक टिकट आवंटन खत्म हो गए थे. CA ने बताया कि मेलबर्न टी20 के लिए असाधारण मांग से यह साफ जाहिर होता है कि भारत की व्हाइट-बॉल सीरीज को लेकर ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसकों के बीच जबरदस्त उत्साह है. अब तक इस दौरे के आठ मैचों के लिए 1,75,000 से अधिक टिकट बिक चुके हैं.

CA के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने बयान जारी करते हुए कहा, “मेलबर्न टी20 में अनुमानित भारी भीड़ इस सीरीज को लेकर अविश्वसनीय रुचि का मजबूत संकेतक है. हम प्रशंसकों को ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत मुकाबले को इतने जुनून के साथ अपनाते देख बेहद उत्साहित हैं. हमारा लक्ष्य मैदान के अंदर और बाहर, दोनों जगह शानदार अनुभव प्रदान करना है.” “पहले वनडे में पर्थ में सिर्फ 13 दिन बाकी रहते हुए 1,75,000 से अधिक टिकट बिक जाना एक शानदार उपलब्धि है. यह प्रतिद्वंद्विता की ताकत और प्रशंसकों के उत्साह को दर्शाता है.”

CA ने जानकारी दी कि AFL सदस्यों के लिए एमसीजी टी20 मुकाबले के टिकट सोमवार से बिक्री पर जाएंगे, जबकि MCC सदस्यों के टिकट मंगलवार से उपलब्ध होंगे. वहीं सिडनी और मैनुका ओवल के मैचों के लिए सार्वजनिक टिकट पहले ही खत्म हो चुके हैं. एडिलेड वनडे और गाबा टी20 के लिए भी तेजी से टिकट बिक रहे हैं और अब प्रत्येक मैच के लिए 5,000 से कम सार्वजनिक टिकट बचे हैं.