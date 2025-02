IND vs ENG 2nd ODI 2025 Live Toss & Scorecard: इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का किया फैसला, टीम इंडिया पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

India National Cricket Team vs England National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज(ODI Series) का दूसरा मुकाबला 09 फरवरी(शनिवार) से कटक(Cuttack) के बाराबती स्टेडियम(Barabati Stadium) में खेला जाएगा. नागपुर में खेले गए पहले वनडे में भारत ने चार विकेट से जीत दर्ज कर 1-0 की बढ़त बना की हैं. इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं, जिसके वजह से टीम इंडिया पहले गेंदबाजी करेगी. विराट कोहली ने वापसी की है, जो यशस्वी जयसवाल की जगह लेंगे. वही कुलदीप यादव की जगह वरुण चक्रवर्ती की डेब्यू हो रही है. वही, इंग्लैंड भी तीन बदलाव किया गया हैं. यह भी पढ़ें: भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे वनडे में दिग्गजों के कीर्तिमान पर मंडरा रहा हैं खतरा! कटक में टूटेंगे कई बड़े रिकॉर्ड

इंग्लैंड ने जीता टॉस

🚨 Toss 🚨#TeamIndia have been put into bowl first 👍

Updates ▶️ https://t.co/NReW1eEQtF#INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/4tmuipNAO0

— BCCI (@BCCI) February 9, 2025