Dr Vece Paes Dies: ओलंपियन और स्पोर्ट्स मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. वेसे पेस का 80 साल की उम्र में निधन, बीसीसीआई ने जताया शोक

Vece Paes (Photo Credit: X/@BCCI)

Dr Vece Paes Dies: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोमवार को ओलंपियन और प्रसिद्ध खेल चिकित्सक डॉ. वेसे पेस के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया. डॉ. पेस का निधन गुरुवार को 80 वर्ष की आयु में हुआ। वे 1972 म्यूनिख ओलंपिक में भारत की पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा रहे थे, जिसने कांस्य पदक जीता था. इसके अलावा उन्होंने 1971 हॉकी विश्व कप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था. अपने खेल करियर के बाद डॉ. पेस ने खुद को देश के अग्रणी खेल चिकित्सा विशेषज्ञों में स्थापित किया. उन्होंने कई दशकों तक विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के साथ काम किया और खेल चिकित्सा को नई दिशा दी. अक्टूबर 2010 से मार्च 2018 तक वे BCCI से भी जुड़े रहे, जहां उन्होंने एंटी-डोपिंग और आयु सत्यापन सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दीं.

डॉ. पेस ने BCCI के साथ अक्टूबर 2010 से मार्च 2018 तक एंटी-डोपिंग और आयु सत्यापन सलाहकार के रूप में काम किया. इस दौरान उन्होंने एंटी-डोपिंग संबंधी संरचित शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत की, जिससे खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ में जागरूकता और अनुशासन काफी बढ़ा. उनकी विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता ने बोर्ड की एंटी-डोपिंग शिक्षा और परीक्षण प्रणाली को मजबूत किया और खिलाड़ियों के कल्याण व आयु सत्यापन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रयासों को भी दिशा दी.

डॉ. वेसे पेस का निधन

𝗧𝗵𝗲 𝗕𝗖𝗖𝗜 𝗺𝗼𝘂𝗿𝗻𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗳 𝗗𝗿. 𝗩𝗲𝗰𝗲 𝗣𝗮𝗲𝘀 Former Olympic medalist & sports medicine expert, Dr. Paes served as BCCI's Anti-Doping & Age Verification Consultant from 2010–2018, introducing educational programmes that strengthened clean sport… pic.twitter.com/2sAL9l2D38 — BCCI (@BCCI) August 18, 2025

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने बयान जारी कर कहा, “डॉ. पेस का बोर्ड से जुड़ाव उनके उस विश्वास को दर्शाता है जिसमें वे खेल की पवित्रता को सुरक्षित रखना चाहते थे. उनके द्वारा किए गए शैक्षिक प्रयासों और आयु सत्यापन में योगदान ने पीढ़ियों के क्रिकेटरों को लाभ पहुंचाया है. हम लियेंडर पेस और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट करते हैं.” रविवार को कोलकाता स्थित सेंट थॉमस चर्च में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और हॉकी इंडिया अध्यक्ष दिलीप तिर्की समेत कई खेल जगत की हस्तियां शामिल हुईं और उन्हें अंतिम विदाई दी.