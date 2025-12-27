How To Watch Hockey India League 2026 Live Streaming: किस चैनल पर उपलब्ध होगा हॉकी इंडिया लीग का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें HIL मैच की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन?

HIL Trophy (Photo: TheHockeyIndia)

Hockey India League 2026 Live Telecast: भारत की प्रमुख प्रोफेशनल हॉकी प्रतियोगिता महिला हॉकी इंडिया लीग (HIL) एक बार फिर वापसी के लिए तैयार है. सात साल के लंबे अंतराल के बाद सफल पुनरागमन करने वाली हॉकी इंडिया लीग अब 2025-26 सीजन में अपने रोमांच को आगे बढ़ाने जा रही है. यह लीग घरेलू और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए एक अहम मंच बनी हुई है, वहीं हॉकी प्रेमियों के लिए भी यह टूर्नामेंट खास आकर्षण रखता है. पिछले सीजन HIL 2024-25 का खिताब जीतने वाली रार्ह बंगाल टाइगर्स (Rarh Bengal Tigers) मौजूदा चैंपियन है और 2025-26 सीजन में अपनी ट्रॉफी का बचाव करने उतरेगी. हॉकी इंडिया लीग का सातवां संस्करण 3 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 26 जनवरी 2026 तक खेला जाएगा. महिला हॉकी इंडिया लीग के आगामी सत्र का इस दिन से होगा आगाज, जानिए कब, कहां और कैसे देखें मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग और टीवी पर टेलीकास्ट

इस सीजन में कुल आठ टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें दिल्ली एसजी पाइपर्स, हैदराबाद तूफान्स, कलिंगा लांसर्‍स, रांची रॉयल्स, रार्ह बंगाल टाइगर्स, सूरमा हॉकी क्लब, तमिल ड्रैगन्स और एक हॉकी इंडिया लीग गवर्निंग काउंसिल द्वारा संचालित क्लब शामिल हैं.

हॉकी इंडिया लीग 2025-26 कब और कहां खेला जाएगा?

हॉकी इंडिया लीग 2025-26 की शुरुआत 3 जनवरी 2026 से होगी. टूर्नामेंट के मुकाबले भारत के तीन प्रमुख हॉकी केंद्रों चेन्नई, रांची और भुवनेश्वर में खेले जाएंगे. मैचों की टाइमिंग भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे होगी, जबकि कुछ मुकाबले शाम 5:00 बजे से भी शुरू हो सकते हैं.

हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में हॉकी प्रेमी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) के चैनलों पर HIL 2025-26 का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. टीवी पर लाइव टेलीकास्ट के लिए मुकाबले Sony Sports TEN 1 और Sony Ten 3 Hindi चैनलों पर उपलब्ध होंगे. इसके अलावा DD Sports भी हॉकी इंडिया लीग 2025-26 के मैचों का लाइव प्रसारण करेगा.

हॉकी इंडिया लीग 2025-26 की फ्री लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैच देखने के लिए फैंस Sony LIV ऐप का सहारा ले सकते हैं, जहां सभी मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी. इसके अलावा WAVES ऐप और Hockey India League के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी HIL 2025-26 के मैच ऑनलाइन देखे जा सकेंगे.