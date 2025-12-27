How To Watch Women's Hockey India League 2025-26 Live Streaming: महिला हॉकी इंडिया लीग के आगामी सत्र का इस दिन से होगा आगाज, जानिए कब, कहां और कैसे देखें मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग और टीवी पर टेलीकास्ट
Odisha Warriors won Women's HIL 2024-25 (Photo X@HockeyIndiaLeague)

Women's Hockey India League 2025-26 Live Telecast: भारत में महिला हॉकी को नई पहचान दिलाने वाली महिला हॉकी इंडिया लीग (WHIL) अपने दूसरे सीजन के साथ लौटने के लिए पूरी तरह तैयार है. महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का आगाज 28 दिसंबर 2025(रविवार) से होगा. यह टूर्नामेंट रांची के मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में खेला जाएगा और प्रतियोगिता 10 जनवरी 2026 तक चलेगी. इस सीजन में कुल चार शीर्ष फ्रेंचाइज़ी टीमें हिस्सा लेंगी, जो डबल राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबले खेलेंगी। लगातार मैचों की वजह से यह सीजन पहले से ज्यादा प्रतिस्पर्धी और रोमांचक रहने की उम्मीद है, जहां खिलाड़ियों की फिटनेस और रणनीति की कड़ी परीक्षा होगी. प्राचीन सभ्यताओं की धरोहर से ओलंपिक स्वर्ण तक की अद्भुत यात्रा; हॉकी में भारत की अटूट विरासत और स्वर्णिम इतिहास

महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 कब और कहां खेला जाएगा?

महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 के सभी मुकाबले रांची के मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे. टूर्नामेंट 28 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 10 जनवरी 2026 तक चलेगा.

महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 के लाइव टेलीकास्ट अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. दर्शक टीवी पर इस लीग के मुकाबले सोनी टेन 1 और सोनी टेन 3 हिंदी चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. इसके अलावा डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भी मैचों का सीधा प्रसारण उपलब्ध रहेगा.

महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 के मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग सोनीलिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. इसके साथ ही दर्शक वेव्स ऐप के जरिए भी मैच लाइव देख सकेंगे. ऑनलाइन दर्शकों के लिए हॉकी इंडिया लीग का आधिकारिक यूट्यूब चैनल भी लाइव स्ट्रीमिंग का विकल्प प्रदान करेगा.