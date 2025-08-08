DPL 2025, New Delhi Tigers vs Purani Dilli 6 13th Match Live Streaming: नई दिल्ली टाइगर्स बनाम पुरानी दिल्ली 6 होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Delhi Tigers vs Purani Dilli 6, Delhi Premier League 2025 13 th Match Live Streaming: दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का 13वां मुकाबला आज यानी आठ अगस्त को नई दिल्ली टाइगर्स बनाम पुरानी दिल्ली 6 के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा. घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देने वाली दिल्ली प्रीमियर लीग के नए सीजन का आगाज हो रहा है. इस टूर्नामेंट में पुरुषों का फाइनल मुकाबला 31 अगस्त को खेला जाएगा. इस सीजन में पुरानी दिल्ली 6 के कप्तान वंश बेदी (Vansh Bedi) है तो वहीं हिम्मत सिंह (Himmat Singh) नई दिल्ली टाइगर्स का कमान संभाल रहे हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: West Indies vs Pakistan, 1st ODI Match 2025 Toss Winner Prediction: वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान के बीच त्रिनिदाद में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

इस सीजन में नई दिल्ली की टीम ने अब तक तीन मैच खेले हैं. इस दौरान नई दिल्ली की टीम को महज एक मैच में जीत मिली है जबिक पुरनी दिल्ली ने अपना पिछला मैच जीतकर लय बरकरार रखना चाहेंगे. पुरानी दिल्ली ने अभी तक दो मैच खेले हैं. पुरानी दिल्ली को भी महज एक मैच में जीत मिली है. दोनों टीमें अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के लिए मैदान में उतरेंगी.

अरुण जेटली स्टेडियम पिच रिपोर्ट (Arun Jaitley Stadium Pitch Report)

अरुण जेटली स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है. इस मैदान पर गेंद अच्छी तरह बल्ले पर आती है और सीमाएँ भी छोटी हैं, जिससे रन बनाना आसान हो जाता है. इस पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआती ओवरों में थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन बाद में गेंदबाज़ों को सही लाइन-लेंथ से ही काम निकालना पड़ेगा.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (EDR vs ODW Head To Head)

दिल्ली प्रीमियर लीग में नई दिल्ली टाइगर्स और पुरानी दिल्ली 6 के बीच यह पहली भिड़ंत होगी.

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का सीधा प्रसारण कहां देखें?

इस रोमांचक टी20 प्रतियोगिता को देखने के लिए प्रशंसक काफी उत्साहित हैं, ऐसे में टूर्नामेंट का लाइव स्ट्रीमिंग भी किया जाएगा.

लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

टीवी पर टेलीकास्ट: फिलहाल, DPL 2025 का कोई भी मैच भारत में किसी भी टीवी चैनल पर टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

नई दिल्ली टाइगर्स: शिवम गुप्ता, ध्रुव कौशिक, हिममत सिंह (कप्तान), वैभव रावल, केशव दलाल (विकेटकीपर), पार्थ बाली, दीपक पुनिया, राहुल डागर, पंकज जसवाल, प्रिंस यादव, आत्रेय त्रिपाठी.

पुरानी दिल्ली 6: वंश बेदी (कप्तान), आरूष मल्होत्रा (विकेटकीपर), समरथ सेठ, देव लाकड़ा, ललित यादव, प्रणव पंत, उधव मोहन, आयुष सिंह, प्रदीप पराशर, एकांश डोबल, रजनीश डडर.

नोट: नई दिल्ली टाइगर्स बनाम पुरानी दिल्ली 6 के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.