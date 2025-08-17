BPH-W vs LNS-W, 18th Match The Hundred 2025 Live Streaming In India: बर्मिंघम फीनिक्स महिला बनाम लंदन स्पिरिट महिला के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

बर्मिंघम फीनिक्स महिला बनाम लंदन स्पिरिट महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Birmingham Phoenix Women vs London Spirit Women, 18th Match The Hundred 2025 Live Streaming: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 18वां मुकाबला आज यानी 17 अगस्त को बर्मिंघम फीनिक्स महिला बनाम लंदन स्पिरिट महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन (Edgbaston) में भारतीय शाम 7 बजे से शुरू होगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह पांचवां मुकाबला हैं. इस टूर्नामेंट में बर्मिंघम फीनिक्स महिला की अगुवाई एलिस पेरी (Ellyse Perry) कर रहीं हैं. जबकि, लंदन स्पिरिट महिला की कमान चार्लोट डीन (Charlotte Dean) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: India vs Pakistan Stats In Asia Cup T20 Format: एशिया कप के टी20 फॉरमेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा टीम इंडिया और पाकिस्तान का रिकॉर्ड, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ जीत के साथ शुरुआत करने के बाद, बर्मिंघम फीनिक्स के लिए यह गिरावट की स्थिति रही है, क्योंकि बर्मिंघम फीनिक्स की टीम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. जबकि एमिली अर्लॉट ने गेंदबाजी का नेतृत्व किया है, उन्हें अपने साथियों से किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं मिला है, जिसके कारण बर्मिंघम फीनिक्स की टीम निराशाजनक प्रदर्शन रहा हैं.

दूसरी तरफ, लंदन स्पिरिट को ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ एक चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा, जो एक चेतावनी के रूप में काम करेगा, लेकिन लंदन स्पिरिट अभी भी अच्छी स्थिति में हैं, तीन जीत और सिर्फ एक हार के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर हैं.लंदन स्पिरिट का नेतृत्व ग्रेस हैरिस ने किया है, जिन्होंने इस सीज़न में चार मैचों में 165 रन बनाकर अविश्वसनीय प्रदर्शन किया है, जबकि उनकी गेंदबाज़ी अब तक थोड़ी हिट या मिस रही है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (MNR W vs NOS W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में बर्मिंघम फीनिक्स महिला बनाम लंदन स्पिरिट महिला के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान लंदन स्पिरिट महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. लंदन स्पिरिट महिला की टीम ने चारों मुकाबलों में जीत हासिल की हैं. जबकि, बर्मिंघम फीनिक्स की टीम लंदन स्पिरिट महिला के खिलाफ पहली जीत की तलाश में हैं. आज के मुकाबले में बर्मिंघम फीनिक्स की टीम अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 18वां मुकाबला बर्मिंघम फीनिक्स महिला बनाम लंदन स्पिरिट महिला के बीच कब और कहां खेला जाएगा?

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 18वां मुकाबला आज यानी 17 अगस्त को बर्मिंघम फीनिक्स महिला बनाम लंदन स्पिरिट महिला के बीच बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में भारतीय शाम 7 बजे से खेला जाएगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

भारत में द हंड्रेड 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

द हंड्रेड 2025 (The Hundred 2025) टूर्नामेंट के पुरुष और महिला दोनों मुकाबलों का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर किया जाएगा. क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक 100-बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट को अपने टीवी पर हिंदी और अंग्रेजी कमेंट्री में देख सकते हैं.

द हंड्रेड 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर ‘द हंड्रेड’ के मैच देखना चाहते हैं, तो SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा, FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए दर्शकों को इन प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन करना होगा और संभवतः सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़े.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

बर्मिंघम फीनिक्स महिला: जॉर्जिया वोल, एम्मा लैंब, मैरी केली, एलिसे पेरी (कप्तान), एमी जोन्स (विकेटकीपर), स्टर्रे कालिस, आइल्सा लिस्टर, एम अर्लॉट, मेगन शुट्ट, मिल्ली टेलर, हन्ना बेकर.

लंदन स्पिरिट महिला: किरा चैथली, जॉर्जिया रेडमायने (विकेटकीपर), कॉर्डेलिया ग्रिफ़िथ, ग्रेस हैरिस, डेनिएल गिब्सन, चार्ली नॉट, इस्सी वोंग, चार्लोट डीन (कप्तान), सारा ग्लेन, ईवा ग्रे, तारा नॉरिस.

नोट: बर्मिंघम फीनिक्स महिला बनाम लंदन स्पिरिट महिला के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.