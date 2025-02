Jasprit Bumrah Ruled Out of ICC Champions Trophy 2025: टीम इंडिया को तगड़ा झटका! कमर में चोट के कारण चैंपियंस ट्राफी से बाहर हुए धाकड़ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, इस युवा खिलाड़ी को मिला मौका

Jasprit Bumrah Ruled Out of ICC Champions Trophy 2025: फिटनेस की स्थिति पर काफी अटकलों के बाद, स्टार भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान और यूएई में आयोजित आगामी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो गए हैं. जिसकी सुचना BCCI ने सोशल मीडिया पर दी हैं. बुमराह अपनी पीठ की तकलीफ से पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं, यह चोट उन्हें जनवरी में सिडनी टेस्ट के दौरान लगी थी, जिसने उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट-बॉल श्रृंखला से भी बाहर कर दिया था. बुमराह ने सप्ताहांत में बेंगलुरु में जो नवीनतम स्कैन कराया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं सामने आई है, हालांकि पता चला है कि वह अभी गेंदबाजी में वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं. बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में स्थित बीसीसीआई की मेडिकल टीम द्वारा उनकी प्रगति की निगरानी जारी रहेगी. गेंदबाजी में उनकी वापसी की समयसीमा की कोई पुष्टि नहीं हुई है. बुमराह की जगह हरशित राणा को टीम में शामिल किया गया है. यह भी पढ़ें: नेटफ्लिक्स की भारत बनाम पाकिस्तान 'द ग्रेटेस्ट राइवलरी' की रोमांचक या अधूरी कहानी? मिनी सीरीज में दिग्गजों ने खोले कई राज

भारतीय चयन समिति ने इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. टीम में एक और अहम बदलाव देखने को मिला है, जिसमें स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को भी टीम में जगह दी गई है. वे यशस्वी जायसवाल की जगह लेंगे, जिन्हें पहले प्रॉविजनल स्क्वाड में शामिल किया गया था.

टीम इंडिया का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए स्क्वाड:

