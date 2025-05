RR vs PBKS TATA IPL 2025 Live Streaming: राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग मैच से पहले जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स (Credit: LatestLY)

Where To Watch Rajasthan Royals vs Punjab Kings Live Telecast: राजस्थान रॉयल्स (RR) बनाम पंजाब किंग्स (PBKS) आईपीएल 2025 का 59वां मुकाबला 18 मई(रविवार) को जयपुर(Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम(Sawai Mansingh Stadium) में खेला जाएगा. दोनों टीमें लीग चरण के अंतिम मुकाबलों में हैं और अंकतालिका में बेहतर स्थान के लिए संघर्ष कर रही हैं. ऐसे में यह मैच काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. राजस्थान रॉयल्स जहां अपने घरेलू मैदान पर जीत के साथ प्लेऑफ की ओर मजबूत कदम बढ़ाना चाहेगी, वहीं पंजाब किंग्स भी जीत के साथ टूर्नामेंट को सम्मानपूर्वक समाप्त करना चाहेगी. दोनों टीमों के पास कुछ बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं. यह मुकाबला न केवल प्लेऑफ की तस्वीर को साफ करेगा, बल्कि फैंस को भी एक और हाई-ऑक्टेन मैच का रोमांच देगा. जयपुर में दर्शकों के बीच इस मुकाबले को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है. पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स TATA IPL 2025 पर बारिश का साया? यहां जानें कैसा रहेगा जयपुर के मौसम का हाल

राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में अब तक 29 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मुकाबलों में राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी रहा है, जिन्होंने 17 मैचों में जीत दर्ज की है. वहीं पंजाब किंग्स को 12 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच अब तक कोई भी मुकाबला टाई या बिना नतीजे के समाप्त नहीं हुआ है, जो इस प्रतिस्पर्धा की तीव्रता को दर्शाता है. हर बार जब ये टीमें आमने-सामने होती हैं, तो मुकाबला बेहद रोमांचक और करीबी देखने को मिलता है. पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स TATA IPL 2025 मैच से पहले जानें कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

राजस्थान रॉयल्स (RR) बनाम पंजाब किंग्स (PBKS) आईपीएल 2025 का 59वां मुकाबला 18 मई(रविवार) को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 03:30 PM बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस शाम 03:00 PM को होगा.

राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स IPL 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

IPL 2025 के सभी मैचों के आधिकारिक ब्रॉडकास्टिंग अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स IPL 2025 मैच दर्शक स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स हिंदी, तमिल, तेलुगू और कन्नड़ चैनलों पर इस मैच का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं.

राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स IPL 2025 मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां देखें?

राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स IPL 2025 के मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. जियोसिनेमा और डिज़्नी+स्टार के विलय के बाद जियोहॉटस्टार पर IPL 2025 के मैचों की स्ट्रीमिंग हो रही है. दर्शक अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्ट टीवी पर RR बनाम PBKS मैच का आनंद ले सकते हैं. ध्यान रहे कि लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए सब्सक्रिप्शन चार्जेज़ लागू हो सकते हैं.