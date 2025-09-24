PAK vs BAN Asia Cup 2025 Super 4 Preview: 'करो या मरो' पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश एशिया कप सुपर-4 मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Preview: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का अहम मुकाबला 25 सितंबर (गुरुवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों का यह सुपर-4 चरण का आखिरी मुकाबला होगा और जीत से ही फाइनल में जगह बनाने की उम्मीदें बरकरार रहेंगी. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार (IST) रात 8:00 बजे से शुरू होगा. पाकिस्तान की टीम इस मैच में जीत का आत्मविश्वास लेकर उतरेगी. सलमान अली आगा की कप्तानी वाली टीम ने अपने पिछले मुकाबले में श्रीलंका को 5 विकेट से मात दी थी. हालांकि, सुपर-4 के पहले मैच में पाकिस्तान को चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में टीम के लिए यह जीत टूर्नामेंट में बने रहने के लिहाज से बेहद जरूरी है. 'करो या मरो' मुकाबले में सलमान अली आगा की टीम के सामने है बांग्लादेश पेश करेगी उलटफेर की बड़ी चुनौती! जानिए पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने की पूरी समीकरण

वहीं बांग्लादेश की टीम भी जानती है कि हारने पर उसकी एशिया कप 2025 की चुनौती समाप्त हो सकती है. लिटन दास की अगुवाई वाली बांग्लादेशी टीम पूरे दमखम से उतरेगी और चाहेगी कि मुस्तफिजुर रहमान और तौहीद हृदयो जैसे अहम खिलाड़ी टीम के लिए बड़ा योगदान दें. इस मुकाबले का नतीजा एशिया कप 2025 के फाइनल का समीकरण तय करने में अहम भूमिका निभाएगा.

टी20 में पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश हेड टू हेड रिकॉर्ड (BAN vs PAK T20I Head To Head): पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अब तक 25 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम को 20 टी20 मुकाबलों में जीत मिली है. जबकि, बांग्लादेश ने सिर्फ 5 मुकाबले अपने नाम किए हैं.

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच के प्रमुख खिलाड़ी(PAK vs BAN Key Players To Watch Out): पाकिस्तान के लिए फखर जमान, सलमान आगा, अबरार अहमद जैसे खिलाड़ी इस मुकाबले में अहम साबित हो सकते हैं. वहीं, बांग्लादेश की ओर से परवेज़ हुसैन इमोन, मोहम्मद सैफुद्दीन, मुस्ताफिजुर रहमान पर सबकी निगाहें रहेंगी. दोनों टीमों में युवा और अनुभव का अच्छा मिश्रण है, ऐसे में एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच की मिनी बैटल(PAK vs BAN Mini Battles): इस मुकाबले में पाकिस्तान के गेंदबाज सलमान मिर्ज़ा और बांग्लादेश के आक्रामक बल्लेबाज़ परवेज़ हुसैन इमोन के बीच जंग देखने लायक होगी. वहीं, मुस्ताफिजुर रहमान की गेंदबाजी की परख होगी जब वे फखर जमान जैसे अनुभवी बल्लेबाज़ के खिलाफ फील्ड सेट करेंगे.

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

भारत में PAK बनाम BAN एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच का आधिकारिक प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर होगा. यह मैच Sony Sports टीवी चैनलों जैसे Sony Ten 1, Sony Ten 3 Hindi, Sony Ten 4 Tamil, Sony Ten 4 Telugu और Sony Ten 5 पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा. वहीं, पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच हाई-वोल्टेज मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा. फैंस FanCode ऐप पर भी यह मैच देख सकते हैं, जिसके लिए उन्हें मैच पास (₹49) या टूर पास (₹149) खरीदना होगा.

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हरिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हरिस रऊफ, अबरार अहमद

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन एमोन, तोहीद हृदॉय, शमीम हुसैन, जाकेर अली (विकेटकीपर), मोहम्मद सैफुद्दीन, रिसाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, नासुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान