Pakistan Qualification Scenario for Asia Cup 2025 Final: 'करो या मरो' मुकाबले में सलमान अली आगा की टीम के सामने है बांग्लादेश पेश करेगी उलटफेर की बड़ी चुनौती! जानिए पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने की पूरी समीकरण

पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team Qualification Scenario for Asia Cup 2025 Final: क्या पाकिस्तान एशिया कप 2025 से बाहर हो गया है? भारत से सुपर-4 में हारने के बाद क्या पाकिस्तान अब भी एशिया कप 2025 के फाइनल में क्वालीफाई कर सकता है? यह सवाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस के मन में जरूर उठ रहा होगा, खासकर तब जब सलमान अली आगा की अगुवाई वाली टीम 21 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत से छह विकेट से हार गई. पहले ग्रुप स्टेज में और अब सुपर-4 चरण में पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में अब तक मिली दोनों हार भारत के खिलाफ ही आई हैं. लेकिन अपने दूसरे मुकाबले में श्रीलंका को हराकर बढ़िया वापसी की है. भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप सुपर-4 मैच का मज़ा किरकिरा करेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा दुबई के मौसम का हाल

पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 के अभियान की शुरुआत ओमान को हराकर की थी, लेकिन इसके बाद ग्रुप ए के अगले मैच में भारत से हार गया. हाथ मिलाने वाले विवाद और बहिष्कार की धमकी के बीच पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को हराकर सुपर-4 में अपनी जगह बनाई. अन्य टीमों की तरह पाकिस्तान का भी सुपर-4 चरण में तीन मैचों का शेड्यूल है, जिनमें से एक में उसे हार का सामना करना पड़ा है.

जानिए कैसे एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान

जैसा कि पहले बताया गया है, हर टीम सुपर-4 चरण में तीन मैच खेलेगी और पाकिस्तान के पास अब केवल दो मैच बचे हैं. भारत से हार ने पाकिस्तान के नेट रन रेट (NRR) को बड़ा झटका दिया है, जो -0.689 पर चला गया है. पाकिस्तान ने 23 सितंबर को श्रीलंका से खेला जिसमे जीत दर्ज कर वापसी कर खुद को फ़ाइनल की उम्मीदों को नई उडान दी है. 25 सितंबर को बांग्लादेश से भिड़ेगा. अगर जीतती हैं तो सीधे क्वालीफाई कर जाएगी. क्योकि एशिया कप 2025 की प्वॉइंट्स टेबल में शीर्ष दो स्थान पर रहने वाली टीमें ही फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी.

टीम मैच जीते हारे टाई एनआर अंक नेट रन रेट (NRR) भारत 1 1 0 0 0 2 +0.689 पाकिस्तान 2 1 1 0 0 2 +0.226 बांग्लादेश 1 1 0 0 0 2 +0.121 श्रीलंका 2 0 2 0 0 0 -0.590

पाकिस्तान अधिकतम चार अंक तक पहुंच सकता है, बशर्ते वह बचे हुए दोनों मैच जीत ले. इन जीतों के बावजूद पाकिस्तान को अन्य मैचों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा. साथ ही नेट रन रेट भी अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि अंक तालिका में दो टीमों के बराबर अंक होने की स्थिति में NRR ही निर्णायक साबित होगा.