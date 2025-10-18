पर्थ स्टेडियम, पर्थ(Photo Credit:X@beastieboy07)

Australia National Cricket Team vs India National Cricket Team Perth Stadium Pitch Records And Stats: ऑस्‍ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया (India Tour of Australia) 2025 का पहला वनडे मुकाबला पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में खेला जाएगा. पर्थ स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में स्थित एक आधुनिक और विशाल खेल परिसर है, जिसकी दर्शक क्षमता 60,000 है. यह स्टेडियम अपनी उन्नत सुविधाओं और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है. यहां फ्लडलाइट्स की सुविधा उपलब्ध है. पर्थ स्टेडियम न केवल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबलों की मेजबानी करता है, बल्कि अन्य खेलों और आयोजनों के लिए भी प्रमुख स्थान माना जाता है. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे पर बारिश का साया? यहां जानें कैसा रहेगा पर्थ का मौसम और पिच का मिजाज

पर्थ स्टेडियम का पिच रिपोर्ट और आँकड़े(Perth Stadium Pitch Report And Stats)

कुल वनडे मैच: पर्थ स्टेडियम में अब तक कुल 6 वनडे अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं. यह आंकड़ा बताता है कि यह मैदान वनडे प्रारूप में अभी भी अपेक्षाकृत नया है.

पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम की जीत: इन 6 मैचों में से केवल 1 मुकाबला ऐसी टीम ने जीता है जिसने पहले बल्लेबाज़ी की थी। यह दिखाता है कि यहां पहले बल्लेबाज़ी करना फायदेमंद साबित नहीं हुआ है.

पहले गेंदबाज़ी करने वाली टीम की जीत: पांच बार वह टीम विजयी रही है जिसने टॉस जीतकर गेंदबाज़ी चुनी या लक्ष्य का पीछा किया. इससे यह संकेत मिलता है कि यहां चेज़ करना अधिक लाभदायक है.

पहली पारी का औसत स्कोर: इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 172 रन रहा है. यह दर्शाता है कि बल्लेबाज़ों को यहां शुरुआत में संघर्ष करना पड़ता है.

दूसरी पारी का औसत स्कोर: दूसरी पारी में औसतन 171 रन बनते हैं, जो इंगित करता है कि विकेट दोनों पारियों में लगभग समान व्यवहार करता है.

सबसे बड़ा कुल स्कोर: इस मैदान पर वनडे में सबसे बड़ा स्कोर 259 रन दर्ज किया गया है, जो इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 47.4 ओवर में बनाया था. यह इस पिच पर उच्च स्कोर करने का उदाहरण है.

सबसे कम कुल स्कोर: सबसे कम स्कोर 140 रन रहा, जो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 31.5 ओवर में बनाया था. इससे स्पष्ट होता है कि गेंदबाज़ यहां भी हावी हो सकते हैं.

सबसे बड़ा सफल लक्ष्य पीछा: सबसे बड़ा सफल चेज़ 185 रन का रहा, जिसे न्यूजीलैंड महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के खिलाफ 59.5 ओवर में हासिल किया. यह पीछा करने वाली टीमों के आत्मविश्वास को दर्शाता है।.

सबसे कम स्कोर डिफेंडटेड: सबसे कम सफलतापूर्वक बचाया गया स्कोर 259 रन रहा, जिसे इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डिफेंड किया. इससे गेंदबाज़ी इकाई की भूमिका की अहमियत सामने आती है.

पर्थ स्टेडियम की रिकॉर्ड्स(Perth Stadium Records)

बेस्ट व्यक्तिगत स्कोर: पर्थ स्टेडियम (ऑप्टस स्टेडियम) में वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर मार्कस स्टोइनिस के नाम है. उन्होंने 99 गेंदों पर 87 रन बनाए थे. उनकी इस दमदार पारी के बावजूद ऑस्ट्रेलिया 259 रनों का लक्ष्य पाने में 12 रन कम रह गया.

बेस्ट गेंदबाज़ी प्रदर्शन: पर्थ स्टेडियम में वनडे क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी प्रदर्शन टॉम करन ने किया है. उन्होंने जनवरी 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 35 रन देकर 5 विकेट झटके थे. उनकी इस शानदार गेंदबाज़ी की बदौलत इंग्लैंड ने मुकाबला 12 रन से जीता था.

सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़: ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोइनिस पर्थ स्टेडियम में वनडे प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं. उन्होंने इस मैदान पर दो मैचों में कुल 101 रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 87 रन है, जो उन्होंने जनवरी 2018 में खेले गए पहले वनडे में बनाया था.

सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़: पर्थ स्टेडियम में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के टॉम करन और ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू टाय के नाम साझा है. दोनों गेंदबाज़ों ने इस मैदान पर 5-5 विकेट चटकाए हैं.