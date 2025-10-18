AUS vs IND 1st ODI 2025, Perth Weather & Pitch Report: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे पर बारिश का साया? यहां जानें कैसा रहेगा पर्थ का मौसम और पिच का मिजाज

पर्थ स्टेडियम, पर्थ(Photo Credit:X@beastieboy07)

Australia National Cricket Team vs India National Cricket Team Perth Weather & Pitch Report: ऑस्‍ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया (India Tour of Australia) 2025 का पहला वनडे मुकाबला पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच तीन वनडे और उसके बाद पाँच टी20 मैचों की सीरीज़ खेली जानी है. इस साल 50 ओवर के प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-1 से वनडे सीरीज़ हार चुकी है और भारत के खिलाफ पिछली भिड़ंत में भी उसे करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी, जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में मेज़बान टीम पिछली नाकामियों को पीछे छोड़ते हुए नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करेगी और घरेलू वनडे सीरीज़ की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे के मिनी बैटलों में भिड़ेंगे दिग्गज, जानिए कौन मारेगा बाजी?

वहीं भारत ने पिछली बार वनडे प्रारूप में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया था और हाल ही में टी20 प्रारूप में एशिया कप 2025 भी जीता है. टीम इस समय लय में है और जीत की राह बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी. शुभमन गिल पहली बार वनडे प्रारूप में भारत की कप्तानी संभालेंगे और उनके साथ रोहित शर्मा तथा विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद रहेंगे. टीम इंडिया का लक्ष्य शुरुआती वनडे से ही मजबूत आगाज़ करने और अपने विजयी अभियान को आगे बढ़ाने का रहेगा.

पर्थ का मौसम: बारिश बन सकती है मुसीबत(Perth Weather Report)

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर को खेले जाने वाले पहले वनडे मैच में मौसम बड़ी भूमिका निभा सकता है. पर्थ स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे शुरू होने वाले इस मुकाबले में बारिश का खतरा मंडरा रहा है. एक्यूवेदर के अनुसार, रविवार की सुबह बारिश की 70 प्रतिशत तक संभावना है, जो पूरे दिन जारी रह सकती है. मैच के दौरान विशेष रूप से सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच वर्षा की आशंका 48 से 51 प्रतिशत तक है. बादलों से भरा आकाश और नमी के कारण सीम गेंदबाजों को अनुकूल परिस्थितियां मिल सकती हैं, जिससे दोनों कप्तान टॉस जीतने पर पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं. हालांकि, दोपहर बाद मौसम साफ होने की उम्मीद है, जिससे पूरा मैच संभव हो सकेगा, भले ही शुरुआत में कुछ देरी हो.

पर्थ स्टेडियम पिच रिपोर्ट(Perth Stadium Pitch Report)

पर्थ स्टेडियम, जिसे ऑप्टस स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, अपनी तेज और उछाल भरी पिच के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है. यह पिच तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, जहां गेंद में अतिरिक्त गति और उछाल मिलता है, जो बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता है. इस मैदान पर अब तक केवल 6 वनडे मैच खेले गए हैं, जिनमें पहली पारी का औसत स्कोर महज 183 रन रहा है. यहां सफलतापूर्वक चेज किया गया सर्वोच्च लक्ष्य केवल 172 रन है, जो इस पिच की कठिनाई को दर्शाता है. बल्लेबाजों को शुरुआत में अत्यधिक सावधानी बरतने और गेंद की गति से सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता होती है, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.