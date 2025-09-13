Bangladesh vs Sri Lanka, 5th Match Asia Cup 2025 Live Toss And Scorecard: पांचवें टी20 मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलांका ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

श्रीलंका बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, Asia Cup 2025 5th Match Live Toss And Scorecard Update: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का पांचवां मुकाबला आज यानी 13 सितंबर को बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश अपना पहला मैच हांगकांग के खिलाफ सात विकेट से जीत चुकी है. ऐसे में बांग्लादेश इस मैच को भी अपने नाम करना चाहेगी. वहीं, श्रीलंका की टीम जीत के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहें हैं. जबकि, श्रीलंका की कमान चरित असलांका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलांका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? अबू धाबी में बांग्लादेश बनाम श्रीलंका के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

श्रीलंका ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला (BAN vs SL 5th T20I Live Toss Update)

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs SL 5th T20I Playing XI)

बांग्लादेश (BAN Playing XI): परवेज़ हुसैन इमोन, तंज़ीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, जेकर अली, शमीम हुसैन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, तंज़ीम हसन साकिब, शोरफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान.

🚨 Toss News 🚨 5th Game of the Asia Cup 2025 is going to be underway 🔜 💥🏏 SL have chosen to Bowl against Bangladesh 💥🏏 Here's how both the teams are Lined up for tonight's game 🎯 #BANvSL | #AsiaCup2025 | #Sportify pic.twitter.com/UodZfMxeEz — Sportify (@Sportify777) September 13, 2025

श्रीलंका (SL Playing XI): पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चैरिथ असलंका (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुष्मंथा चमीरा, मथीशा पथिराना, नुवान तुषारा.

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Scorecard)

हाल ही में चरिथ असलंका की अगुवाई में श्रीलंका टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीती है. ऐसे में श्रीलंका की टीम आत्मविश्वास से भरी हुई होगी. इसी तरह बांग्लादेश ने टूर्नामेंट में अपने पहले मुकाबले में हांगकांग को 7 विकेट से हराकर विजयी आगाज किया है. बांग्लादेश टी-20 क्रिकेट में कमाल के फॉर्म में है. इस टूर्नामेंट से पहले बांग्लादेश की टीम ने नीदरलैंड को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से हराया था. इस टूर्नामेंट में भी बांग्लादेश की टीम ने जीत के साथ आगाज किया है. ऐसे में लिटन दास की टीम उसी फॉर्म को आगे बढ़ाना चाहेंगी.

श्रीलंका की टीम अपने पहले मुकाबले में जीत दर्ज कर अभियान का जीत के साथ आगाज करना चाहेगी. कुसल मेंडिस और पथुम निसांका बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं और उन पर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी. मिडिल आर्डर में कप्तान असलंका से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.