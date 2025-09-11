Bangladesh vs Hong Kong, 3rd Match, Asia Cup 2025 Toss Winner Prediction: बांग्लादेश बनाम हांगकांग के बीच शारजाह में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

बांग्लादेश बनाम हांगकांग (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Hong Kong National Cricket Team, Asia Cup 2025 3rd Match Toss Winner Prediction: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला आज यानी 11 सितंबर को बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में हांगकांग अपना पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ 94 रन से हार चुकी है. ऐसे में वह इस मैच को हर हाल में अपने नाम करना चाहेंगे. वहीं, बांग्लादेश की टीम जीत के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहें हैं. जबकि, हांगकांग की कमान यासिम मुर्तजा (Yasim Murtaza) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs Hong Kong, 3rd Match, Asia Cup 2025 Key Players To Watch Out: तीसरे टी20 मुकाबले में हांगकांग को हराकर टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज करना चाहेगी बांग्लादेश, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

बांग्लादेश का प्रयास हांगकांग के खिलाफ जीत हासिल करके अपने अभियान की शानदार शुरुआत करने की होगी. लिटन दास की अगुवाई बांग्लादेश की टीम पिछले नौ टी20 मैचों में छह मैच जीते हैं. इस दौरान बांग्लादेश की टीम ने श्रीलंका, पाकिस्तान और नीदरलैंड के खिलाफ शानदार सीरीज जीती है. दूसरी ओर, यासिम मुर्तजा की अगुवाई वाली टीम ने अपने सीजन की शुरुआत टूर्नामेंट के पहले मैच में अफगानिस्तान के हाथों 94 रनों से करारी हार के साथ की थी. बांग्लादेश के खिलाफ दमदार प्रदर्शन के लिए टीम को जल्द ही एकजुट होना होगा. अगर हांगकांग को टूर्नामेंट में बने रहना है तो उसके लिए यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है.

बांग्लादेश और हांगकांग टी20 हेड टू हेड (BAN vs HK T20I Head to Head)

बांग्लादेश और हांगकांग के बीच अबतक सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया है. इस दौरान बांग्लादेश का पड़ला भारी रहा हैं. बांग्लादेश ने यह मुकाबला अपने नाम किया था.साल 2014 के टी20 वर्ल्ड कप के राउंड वन के दौरान हुआ था. इस मैच में हांगकांग ने 19.4 ओवर में 109 रनों का लक्ष्य हासिल करके 2 विकेट से रोमांचक जीत हासिल की थी. आज के मुकाबले में हांगकांग की टीम जीत का स्वाद चखना चाहेगी.

इस मैच में बांग्लादेश मजबूत दावेदार माना जा रहा है. कप्तान लिटन दास की अगुवाई में उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों मजबूत हैं. यह मुकाबला बांग्लादेश के लिए खिताब की दौड़ की शानदार शुरुआत करने का मौका है. दूसरी तरफ, हाल ही में अफगानिस्तान के हाथों मिली करारी हार के बाद हांगकांग दबाव में होगी. हांगकांग कप्तान यासिम मुर्तजा अनुभव के सहारे उलटफेर करने की कोशिश करेंगे.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

एशिया कप 2025 का तीसरा मुकाबला आज यानी 11 सितंबर को बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा. अबू धाबी का शेख़ ज़ायेद स्टेडियम एक संतुलित पिच के लिए मशहूर है. मैच की शुरुआत में यहां बल्लेबाज़ों को अच्छी मदद मिलती है और गेंद पर समान उछाल रहता है. लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, पिच धीमी हो जाती है और स्पिनरों को फायदा मिलने लगता है. इस मैदान पर तेज़ गेंदबाज़ नई गेंद से थोड़ी स्विंग और गति निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रा-सी गलती महंगी पड़ सकती है. शाम के मैचों में ओस का असर बड़ा होता है. दूसरी पारी में बल्लेबाज़ी करने वाली टीम को लक्ष्य का पीछा करना आसान हो जाता है. इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम गेंदबाजी करना पसंद कर सकती हैं.

बांग्लादेश बनाम हांगकांग में कौन होगा टॉस का बॉस? (BAN vs HK Toss Winner Prediction)

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच महज एक ही टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया हैं. इस दौरान हांगकांग की टीम ने टॉस अपने नाम किया हैं. आज के रोमांचक मुकाबले में हांगकांग की टीम टॉस जीत सकती हैं. टॉस की भविष्यवाणी पिछले टॉस परिणामों पर आधारित है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs HK 3rd T20I Likely Playing XI)

बांग्लादेश (BAN Likely Playing XI): तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन इमन, लिटन दास (कप्तान एवं विकेटकीपर), सैफ हसन, तौहीद हृदॉय, जाकेर अली, माहेदी हसन, रिशाद हुसैन, तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और शरीफुल इस्लाम.

हांगकांग (Hong Kong Likely Playing XI): जीशान अली (विकेटकीपर), बाबर हयात, अंशुमान राठ, कल्हान चाल्लू, नजाकत खान, ऐजाज खान, किंचित शाह, यासिम मुरतजा (कप्तान), आयुष शुक्ला, अतीक इकबाल और एहसान खान.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.