BAN vs NZ, 3rd ODI 2026 Match Live Streaming: आज बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा सीरीज का निर्णायक मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 3rd ODI Match Live Streaming And Telecast Details: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्याणक मुकाबला आज यानी 23 अप्रैल को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है, ऐसे में यह मुकाबला निर्णायक होने वाला है. दूसरे वनडे में बांग्लादेश ने शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में वापसी की थी. दोनों टीमों की नजर सीरीज जीतने पर होगी. यह भी पढ़ें: LSG vs RR, IPL 2026 32nd Match Live Toss And Scorecard: इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

न्यूजीलैंड दौरा बांग्लादेश 2026 के तीसरे वनडे मुकाबले में दोनों टीमें जीत के इरादे से उतरेंगी. दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश ने 199 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर सीरीज बराबर की थी. अब चटगांव में होने वाला यह मैच सीरीज का फैसला करेगा.

बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड हेड टू हेड (BAN vs NZ Head To Head Record)

वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 48 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें न्यूजीलैंड ने 35 मैच जीते हैं, जबकि बांग्लादेश को 12 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मैच बेनतीजा रहा है. वहीं बांग्लादेश की सरजमीं पर बांग्लादेश का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है.

चटगांव की पिच रिपोर्ट (Chattogram Pitch Report)

तीसरा वनडे मुकाबला चटगांव के बिर श्रेष्‍ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. इस विकेट पर अच्छी उछाल और गति देखने को मिल सकती है, जिससे बल्लेबाजों को रन बनाने में मदद मिलेगी. स्पिनरों को यहां ज्यादा मदद नहीं मिलती है. आंकड़ों के अनुसार यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को हाल के मैचों में ज्यादा सफलता नहीं मिली है. बांग्लादेश के लिए नाहिद राणा ने पिछले मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट झटके थे. वहीं न्यूजीलैंड के निक केली ने 86 रन की अहम पारी खेली थी. इस मैच में भी इन खिलाड़ियों पर नजरें रहेंगी.

बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच कब और कहां खेला जाएगा? (BAN vs NZ 3rd ODI Match Date And Venue)

न्यूजीलैंड दौरा बांग्लादेश 2026 का तीसरा वनडे मुकाबला आज यानी 23 अप्रैल को बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड के बीच चटगांव के बिर श्रेष्‍ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा.

भारत में बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (BAN vs NZ 3rd ODI Live TV Channel Telecast In India)

न्यूजीलैंड दौरा बांग्लादेश 2026 के इस मुकाबले का भारत में टीवी पर प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा.

भारत में बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch BAN vs NZ 3rd ODI Live Streaming In India)

इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs NZ 3rd ODI Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, तौहीद हृदय, नजमुल हुसैन शांतो, लिटन दास (विकेटकीपर), मेहदी हसन मिराज (कप्तान), रिशाद हुसैन, अफीफ हुसैन, तास्किन अहमद, नाहिद राणा, शोरिफुल इस्लाम.

न्यूजीलैंड: विल यंग, टॉम लैथम (कप्तान और विकेटकीपर), हेनरी निकोल्स, निक केली, मोहम्मद अब्बास, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, जोश क्लार्कसन, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, जेडन लेनॉक्स, विलियम ओ’रॉर्क.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.