Australia vs India 5th T20I Match Winner Prediction: टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच कल खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 5th T20I Match Winner Prediction: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला कल यानी 8 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिस्बेन (Brisbane) के गाबा स्टेडियम (The Gabba) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से खेला जाएगा. चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब पांचवें टी20 मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज बराबरी पर खत्म करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ था. दूसरे मैच में मजबान टीम ने दर्ज की थी. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan vs South Africa, 3rd ODI Match Winner Prediction: कल पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है. चौथे मुकाबले में टीम इंडिया को 48 रन से जीत मिली थी. ऐसे में टीम इंडिया आखिरी मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था. टीम इंडिया को शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी. इसी तरह कप्तान सूर्यकुमार भी बड़ी पारी खेलना चाहेंगे.

गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और आर्शदीप सिंह से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी और स्पिन विभाग की जिम्मेदारी वरुण चक्रवर्ती पर होगी. ऑस्ट्रेलिया की टीम को अपने कप्तान मिचेल मार्श से दमदार पारी की उम्मीद रहेगी. इसी तरह मैथ्यू शॉर्ट और विकेटकीपर जोश इंग्लिश से भी बेहतरीन बल्लेबाजी की उम्मीद रहेगी. गेंदबाजी की बागडोर जोश हेजलुवड और जेवियर बार्टलेट के हाथों में होगी.

ब्रिस्बेन में कुछ ऐसा रहा है इंडिया का रिकॉर्ड

ब्रिस्बेन में टीम इंडिया का टी20 इंटरनेशनल में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है. जो टीम इंडिया के लिए बेहतर संकेत नहीं है. इस मैदान पर टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया ने यहां अब तक एक ही मैच खेला है. इस मुकाबले में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था. यानि टीम इंडिया की जीत का प्रतिशत 0 व हार का प्रतिशत 100 है. ये इकलौता मुकाबला साल 2018 में खेला गया था. टीम इंडिया की कमान विराट कोहली के हाथों में थी. वहीं एरॉन फिंच ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी कर रहे थे.

इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीता था. टीम इंडिया ने पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया. बारिश से प्रभावित यह मैच 17-17 ओवरों का हुआ. पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने निर्धारित ओवरों में 4 विकेट खोकर 158 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल ने सबसे ज्यादा 46 रन ठोके.

टीम इंडिया के लिए कुलदीप यादव ने 2 विकेट हासिल किए. टीम इंडिया को डकवर्थ लुइस नियम के तहत जीत के लिए 17 ओवरों में 174 रनों का लक्ष्य मिला. जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया सात विकेट खोकर 169 रन ही बना सकी. शिखर धवन की 76 रनों की पारी बेकार चली गई. ऑस्ट्रेलिया ने महज 4 रनों से बाजी मार ली.

टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs AUS T20I Head To Head)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 36 टी20 मैच खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 22 मुकाबले जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम को महज 12 मैचों में जीत नसीब हुई है. वहीं, दो मैच बेनतीजा रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 16 मुकाबलों में 10 में टीम इंडिया और पांच में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है. वहीं, एक मैच बेनतीजा रहा हैं. तटस्थ स्थान पर पांच मैचों में तीन में टीम इंडिया और 22 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (AUS vs IND Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में टीम इंडिया का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर टीम इंडिया की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. टीम इंडिया के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

टीम इंडिया की जीत की संभावना: 55%

ऑस्ट्रेलिया की जीत की संभावना: 45%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (Australia vs India 5th T20I Probable Playing XI)

ऑस्ट्रेलिया (Australia 5th T20I Probable Playing XI): मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वार्शुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस और एडम जैम्पा.

टीम इंडिया (India 5th T20I Probable Playing XI): शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.