Australia vs England, 4th Test Match Pitch Report And Weather Update: चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या इंग्लैंड के गेंदबाजों का होगा बोलबाला; मुकाबले से पहले यहां जानें मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team 4th Test Pitch Report And Weather Update: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला कल यानी 26 दिसंबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मेलबर्न (Melbourne) के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे से खेला जाएगा. तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को 82 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली हैं. अब चौथे टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में अपनी लाज बचाना चाहेगी. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs England, 4th Test Match Full Details: मेलबर्न टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर सीरीज में अपनी लाज बचाना चाहेगी इंग्लैंड, मैच से पहले देखें प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

मेलबर्न में कुछ ऐसा रहा हैं इंग्लैंड का प्रदर्शन

साल 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में पहला टेस्ट मैच खेला गया था. मेलबर्न में अबतक दोनों टीमों के बीच अबतक कुल 57 टेस्ट मैच खेले जा चुके है. इस दौरान इंग्लैंड की टीम ने 20 मैच जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 29 में जीत हासिल की है. इस बीच आठ मैच ड्रॉ रहे और एक मैच 1970-71 के सीजन में रद्द कर दिया गया था. दिलचस्प रूप से किसी भी दूसरी मेहमान टीम ने मेलबर्न में पांच टेस्ट भी नहीं जीते हैं.

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ मेलबर्न में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच से पैट कमिंस बाहर हो गए हैं. पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ टीम की कप्तानी करेंगे. स्टीव स्मिथ का मेलबर्न में शानदार प्रदर्शन रहा है और वह आगामी बॉक्सिंग डे टेस्ट में भी उम्दा पारी खेलना चाहेंगे. इंग्लैंड के खिलाफ अपना वर्चस्व बरकरार रखना चाहेगी. ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मेलबर्न के मैदान पर खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS vs ENG Test Head To Head Record)

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 364 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पड़ला थोड़ा भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 155 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड ने महज 112 बार बाजी मारी है. 97 मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए हैं. वहीं, दोनों ही टीमों ने एशेज सीरीज में लगातार आठ-आठ बार जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाया है. ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच अब तक 188 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं. 102 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 57 में उसे हार मिली है. 29 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं.

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट (Melbourne Cricket Ground Pitch Report)

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला 26 दिसंबर से मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच को बहुत प्रतिस्पर्धी माना जाता है. यह गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के लिए अच्छा संतुलन प्रदान करती है. खेल की शुरुआत में, गेंदबाजों को पिच से लाभ मिल सकता है, जो अच्छी उछाल प्रदान करती है. जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है और पिच पुरानी होती जाती है, बल्लेबाज अपने शॉट आसानी से खेल सकते हैं. हालांकि, स्पिनरों को आमतौर पर इस पिच से बहुत मदद नहीं मिलती है. 1996 से, MCG अपने मैचों के लिए ड्रॉप-इन पिचों का उपयोग करता रहा है. ऐसे में मेलबर्न में खेले जाने वाले मुकाबले में टॉस की भूमिका भी अहम रहने वाली है.

मेलबर्न में अब तक खेले गए टेस्ट मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 307 रनों का रहा है तो वहीं पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 117 मुकाबलों में से 57 को अपने नाम किया है. इस पिच पर टॉस जीतने वाली टीम को पहले बल्लेबाजी करना चाहिए, क्योंकि चौथी पारी में बल्लेबाजी करना मुश्किल हो सकता है.

पहली पारी का औसत स्कोर – 331 रन

दूसरी पारी का औसत स्कोर – 258 रन

तीसरी पारी का औसत स्कोर – 149 रन

चौथी पारी का औसत स्कोर – 190 रन.

मौसम का हाल (Melbourne Weather Update)

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला कल से मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन मौसम साफ रहेगा, जहां तापमान 22°C तक जा सकता है. शाम के समय हल्की बारिश हो सकती है. मैच के दूसरे दिन यानी 27 दिसंबर को तापमान 23°C तक आ जा सकता हैं. दिनभर हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना काफी कम है.

इसके बाद तीसरे दिन यानी 28 दिसंबर को दोपहर को हल्की बारिश हो सकती है. तापमान 25°C तक रहने की उम्मीद है. चौथे दिन यानी 29 दिसंबर को मौसम थोड़ा और साफ हो जाएगा. हल्के बादलों के साथ तापमान 26°C तक रहेगा और बारिश की संभावना बेहद कम है. चौथे टेस्ट मैच के पांचवें दिन यानी 30 दिसंबर का दिन पूरी तरह साफ और धूप वाला होगा. मैच के दौरान तापमान 29°C तक पहुंच सकता है.

बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: जैक क्रॉली, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोश टंग.

ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग इलेवन: ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ (कप्तान), कैमरून ग्रीन, जोश इंगलिस, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, स्कॉट बोलैंड, ब्रेंडन डॉगेट.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.