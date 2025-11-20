Australia vs England, 1st Test Match Pitch Report And Weather Update: पर्थ में इंग्लैंड के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम या ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बिखेरेंगे जलवा, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team, 1st Test Match Pitch Report And Weather Update: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 21 नवंबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 7:50 बजे से खेला जाएगा. एशेज सीरीज क्रिकेट इतिहास की सबसे रोमांचक प्रतिद्वंद्विता मानी जाती है, जहां हर मुकाबले में गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिलती है. एशेज ट्रॉफी कई सालों से टेस्ट क्रिकेट की पहचान रही है. इसे दूसरे देशों के क्रिकेट प्रशंसक भी बड़े चाव से देखते हैं. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs England, 1st Test Match Live Streaming In India: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच कल से शुरू होगा क्रिकेट का 'महा मुकाबला', यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के खिलाफ इस बड़ी सीरीज की जीत से शुरुआत करना चाहेगी. ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर इंग्लैंड की टीम अपना दबदबा बनाना चाहेगी. बेन स्टोक्स के लिए यह इंग्लैंड के सबसे सफल और असरदार कप्तान में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाने का एक सुनहरा मौका है. जिन्होंने हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम के साथ मिलकर टीम में बदलाव लाए हैं. ऑस्ट्रेलिया एशेज के पहले मैच में नियमित कप्तान पैट कमिंस के बिना खेलेगा. क्योंकि कमिंस चोट से उबर रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक और झटका लगा है. स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के बतौर कार्यवाहक कप्तान मैदान पर उतरेंगे. चोटिल जोश हेजलवुड भी पहले मैच से बाहर हो गए हैं. दूसरी ओर, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड को पर्थ टेस्ट के लिए फिट और उपलब्ध घोषित किया गया है. ऑस्ट्रेलिया में पिछले 15 टेस्ट में से इंग्लैंड ने 13 गंवाए और दो ड्रॉ खेले हैं. जबकि एक भी जीत नहीं मिल सकी. आखिरी बार 2010-11 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हराया था.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS vs ENG Test Head To Head Record)

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 361 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पड़ला थोड़ा भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 152 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड ने महज 112 बार बाजी मारी है. 97 मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए हैं. वहीं, दोनों ही टीमों ने एशेज सीरीज में लगातार आठ-आठ बार जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाया है. इंग्लैंड ने यह कारनामा 1882-83 से 1890 तक किया था, इस दौरान इंग्लैंड ने 16 टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की और केवल चार मैच हारे थे. गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में इंग्लैंड के साथ 2-2 की ड्रॉ सीरीज के बाद एशेज ट्रॉफी अपने पास बनाए रखी है. अब देखना होगा कि 2025-26 में कौन सी टीम एशेज ट्रॉफी पर कब्जा करती है.

पर्थ के मौसम का हाल (Perth Weather Updates Live Report for AUS vs ENG 1st Test 2025)

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 21 नवंबर से पर्थ के पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच के पहले दिन के दौरान पर्थ में मौसम का पूर्वानुमान बहुत निराशाजनक नहीं लग रहा है. शुरुआत के समय में कुछ बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन इसके तुरंत बाद, स्टंप्स के समय तक साफ आसमान की उम्मीद की जा सकती है. क्रिकेट के लिए तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.

पर्थ स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Perth Stadium Pitch Report for AUS vs ENG 1st Test 2025)

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 21 नवंबर से पर्थ के पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा. पर्थ की पिच पर तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है. इस मैदान पर टेस्ट में बल्लेबाजों की हमेशा ही परीक्षा होती है. मुकाबले के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक अक्सर तेज गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलता है. रिकंस्ट्रक्शन के बाद इस स्टेडियम में कुल पांच मुकाबले खेले गए हैं और सभी का नतीजा निकला है. चार मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है तो एक मुकाबला भारतीय टीम जीतने में सफल रही थी. इन पांच मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने ही जीत हासिल की है. ऐसे में पर्थ में खेले जाने वाले मुकाबले में टॉस की भूमिका भी अहम रहने वाली है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (Australia vs England 1st Test Probable Playing XI)

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन: उस्मान ख्वाजा, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रैविस हेड, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, ब्रेंडन डोगेट, स्कॉट बोलैंड.

इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन: जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, मार्क वुड.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.