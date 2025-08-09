AUS vs SA 1st T20I 2025 Preview: पहले टी20 में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Preview: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 10 अगस्त(रविवार) को डार्विन (Darwin) के मार्रारा क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज को उनके घर में क्लीन स्वीप करने के बाद बेहद शानदार फॉर्म में है. उन्होंने मेज़बान टीम को पांचों टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में आसानी से हराया, इससे पहले रेड-बॉल सीरीज में भी वेस्टइंडीज का सफाया किया था. 20-ओवर के मुकाबलों में कैमरन ग्रीन और जोश इंगलिस ने बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन किया. जानिए भारत में कब, कहां और कैसे देखें ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20I और ODI सीरीज के मैचों का लाइव प्रसारण?

वहीं, ज़िम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद दक्षिण अफ्रीका का सीमित ओवरों का अभियान उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. वे त्रिकोणीय सीरीज में, जिसमें ज़िम्बाब्वे भी शामिल था, न्यूज़ीलैंड से तीन बार (जिसमें फाइनल भी शामिल है) हार गए. ऑस्ट्रेलिया की पावर-हिटिंग बल्लेबाज़ी लाइन-अप को ट्रैविस हेड की वापसी से और मज़बूती मिली है. टी20I कप्तान मिचेल मार्श ने हाल ही में पुष्टि की कि वे हेड के साथ पारी की शुरुआत करेंगे. वहीं, प्रोटियाज़ की टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज़ी को भी ऐडन मार्करम और रयान रिकेलटन की वापसी से बल मिला है.

दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS vs SA Head To Head): दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 25 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम को 17 मुकाबलों में जीत मिली है. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम महज आठ मैच ही अपने नाम कर चुकी है. ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच अब तक कुल सात मुकाबले हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पांच मुकाबले जीते हैं. वहीं, महज दो मैच ही दक्षिण अफ्रीका की झोली में गया हैं. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की टीम अपने आकंड़ें बेहतर करना चाहेगी.

दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले टी20 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी(AUS vs SA Key Players To Watch Out): कैमरून ग्रीन, टिम डेविड, जोश हेज़लवुड, एडेन मार्कराम, डेवाल्ड ब्रेविस, लुंगी एनगिडी ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(AUS vs SA Mini Battle): ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ट्रैविस हेड और दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज लुंगी एनगिडी के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, डेवाल्ड ब्रेविस और जोश हेज़लवुड के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले टी20 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 10 अगस्त(रविवार) को डार्विन के मार्रारा क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस 02:00 PM को होगा.

दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले टी20 2025 लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के मैचों के ब्रॉडकास्ट अधिकार Star Sports Network के पास हैं. ऐसे में AUS vs SA पहले T20I 2025 के सभी मुकाबलों का लाइव टेलीकास्ट भारत में Star Sports के विभिन्न टीवी चैनलों पर किया जाएगा. चूंकि Star Sports Network के पास इस सीरीज़ के डिजिटल राइट्स भी हैं, इसलिए भारत में ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर की जाएगी. क्रिकेट फैंस JioHotstar के ऐप या वेबसाइट के जरिए इन रोमांचक मुकाबलों का आनंद कहीं से भी ले सकते हैं.

दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले टी20 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल ओवेन, बेन द्वारशुइस, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एडेन मार्कराम (कप्तान), रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), रासी वान डेर डुसेन, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, जॉर्ज लिंडे, प्रेनेलन सुब्रायेन, कॉर्बिन बॉश, कैगिसो रबाडा, नांद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी