How To Watch AUS vs SA T20I and ODI Series 2025 Live Streaming in India: जानिए भारत में कब, कहां और कैसे देखें ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20I और ODI सीरीज के मैचों का लाइव प्रसारण?

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credits: X/ @cricketcomau and @ProteasMenCSA)

Where To Watch Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Live Telecast in India: आइकॉनिक WTC 2025 फाइनल के बाद, क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक और बड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है. ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम अब दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की मेजबानी करने जा रही है, जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की T20I और तीन मैचों की ODI सीरीज़ खेली जाएगी. T20I सीरीज़ की शुरुआत 10 अगस्त 2025 से होगी और इसके मैच दो वेन्यू डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड और केर्न्स के काज़ालीज़ स्टेडियम पर खेले जाएंगे. पहले दो T20 मुकाबले मरारा क्रिकेट ग्राउंड में होंगे, जबकि तीसरा और अंतिम T20I मैच काज़ालीज़ स्टेडियम में खेला जाएगा. इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज़ के बाद अब एशिया कप पर होगी नजर, टीम इंडिया की स्क्वाड में इन दिग्गजों को मिल सकता हैं मौका

ऑस्ट्रेलियाई टीम हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ 5-0 की धमाकेदार क्लीन स्वीप के बाद मैदान में उतरेगी और कप्तान मिचेल मार्श की अगुवाई में उनकी कोशिश दक्षिण अफ्रीका के हौसले को तोड़ने की होगी. वहीं, दक्षिण अफ्रीका की टीम ज़िम्बाब्वे में हुई ट्राई-नेशन सीरीज़ में रनर-अप रही थी और न्यूज़ीलैंड से सभी मुकाबले हारकर निराश होकर इस दौरे पर आ रही है. T20I सीरीज़ के बाद दोनों टीमें तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में आमने-सामने होंगी, जिसकी शुरुआत 19 अगस्त को केर्न्स के काज़ालीज़ स्टेडियम में होगी. दूसरा और तीसरा वनडे मुकाबला 21 और 24 अगस्त को मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में खेला जाएगा.

भारत में ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैचों का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के मैचों के ब्रॉडकास्ट अधिकार Star Sports Network के पास हैं. ऐसे में AUS vs SA T20I और ODI सीरीज़ 2025 के सभी मुकाबलों का लाइव टेलीकास्ट भारत में Star Sports के विभिन्न टीवी चैनलों पर किया जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैचों ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

चूंकि Star Sports Network के पास इस सीरीज़ के डिजिटल राइट्स भी हैं, इसलिए भारत में ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के टी20 और वनडे मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर की जाएगी. क्रिकेट फैंस JioHotstar के ऐप या वेबसाइट के जरिए इन रोमांचक मुकाबलों का आनंद कहीं से भी ले सकते हैं.