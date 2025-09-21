How To Watch IND vs PAK Asia Cup 2025 Super 4 Live Streaming: एशिया कप सुपर 4 में आज भारत बनाम पाकिस्तान हाई-वोल्टेज ड्रामा, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

भारत बनाम पाकिस्तान(Photo Credits: LatestLY)

Where To Watch India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Live Telecast: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का दूसरा मुकाबला (A1 बनाम A2) 21 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. पिछले मुकाबले की घटनाओं के बाद यह टकराव एक बार फिर बेहद गर्मजोशी से भरा रहने की उम्मीद है. इस हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले दोनों टीमों के बीच काफी चर्चा और हलचल देखने को मिली है, लेकिन मैदान पर पिछली बार भारत ने पूरी तरह से दबदबा दिखाया था. पाकिस्तान को भारतीय रफ्तार को रोकने के लिए इस बार पूरी ताकत झोंकनी होगी. ग्रीन शर्ट टीम इस टूर्नामेंट में अब तक बेहतरीन फॉर्म में नहीं रही है, जिससे उनका काम और कठिन हो जाएगा. भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप सुपर 4 मैच से पहले जानिए दुबई क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत खास आंकड़े

भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल इस मैच में संदेह के घेरे में हैं. उन्हें ओमान के खिलाफ मैच के दौरान सिर पर चोट लगी थी और बीच में ही उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा था. अगर वे नहीं खेलते हैं, तो उनकी जगह अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. जसप्रीत बुमराह, जिन्हें ओमान के खिलाफ आराम दिया गया था, इस मैच में टीम का हिस्सा रहेंगे. वहीं, संजू सैमसन ने पिछले मैच में आखिरकार बल्लेबाजी का मौका पाकर अर्धशतक जमाया, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा होगा. सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा इस मैच में भी भारत की बल्लेबाज़ी के अहम स्तंभ होंगे.

पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ हरीस रऊफ और खुशदिल शाह को मौका दिया था और ये दोनों खिलाड़ी भारत के खिलाफ भी टीम में बने रह सकते हैं. पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज फखर ज़मान को तीसरे नंबर पर बड़ी पारी खेलनी होगी, क्योंकि वे बड़े मैचों में खेलने का अनुभव रखते हैं. वहीं, शाहीन अफरीदी को नई गेंद के साथ शुरुआती विकेट निकालकर भारत को बैकफुट पर लाने की जिम्मेदारी निभानी होगी.

भारत बनाम पाकिस्तान, एशिया कप 2025 सुपर-4 कब और कहां खेला जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में 21 सितंबर(रविवार) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (दुबई) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस शाम 7:30 बजे होगा. भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप सुपर 4 मैच में विलेन बनेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा दुबई के मौसम का मिजाज

भारत बनाम पाकिस्तान, एशिया कप 2025 सुपर-4 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

एशिया कप 2025 का आधिकारिक प्रसारणकर्ता सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क है. भारत बनाम पाकिस्तान मैच को दर्शक Sony Sports Ten 1, Ten 3 Hindi, Ten 4 Tamil, Ten 4 Telugu और Ten 5 टीवी चैनलों पर देख सकते हैं. भारत में फैंस DD Sports पर भी IND vs PAK मैच का टेलीकास्ट देख पाएंगे, लेकिन यह केवल DD Free Dish यूज़र्स के लिए उपलब्ध होगा.

भारत बनाम पाकिस्तान, एशिया कप 2025 सुपर-4 का फ्री लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

एशिया कप 2025 के डिजिटल प्रसारण अधिकार भी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. फैंस IND बनाम PAK का लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होगी. इसके अलावा FanCode भी भारत बनाम पाकिस्तान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध कराएगा. इसके लिए दर्शकों को 49 रुपये का मैच पास या 149 रुपये का टूर्नामेंट पास खरीदना होगा. यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है, जिसमें टीम इंडिया एक बार फिर पाकिस्तान पर जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी.