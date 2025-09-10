Asia Cup 2025 Points Table Updated With Net Run Rate: यूएई को हराकर टूर्नामेंट में जीत के साथ टीम इंडिया ने किया आगाज, बस एक क्लिक पर देखें पॉइंट्स टेबल का हाल

Asia Cup 2025 Points Table Updated Live: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. भारतीय की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले सीजन के फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी. यह भी पढ़ें: India Beat UAE 2nd Match, Asia Cup 2025 Full Scorecard: दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने यूएई को 9 विकेट से रौंदा, महज 4.3 ओवर में दर्ज की धमाकेदार जीत; यहां देखें IND बनाम UAE मैच का स्कोरकार्ड एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. भारतीय की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले सीजन के फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी.

9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. यह तीसरी बार है, जब एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. इस बार एशिया कप में कुल आठ टीमें नजर आएंगी. पहले ग्रुप स्टेज के मुकाबले होंगे. इन आठ टीमों को चार-चार की टीमों में दो ग्रुप में बांटा गया है.

हर टीम अपने ग्रुप की सभी टीमों के साथ एक-एक मैच खेलेगी, इसके बाद दोनों ग्रुप की टॉप दो-दो टीमें सुपर 4 में क्वालीफाई करेंगी और बाकी की टीमों का सफर खत्म हो जाएगा. सुपर 4 में पहुंचने वाली सभी टीमें अन्य तीन टीमों के साथ एक-एक मैच खेलेगी. इसके बाद टॉप दो टीमों के बीच 28 सितंबर को दुबई में खिताबी भिड़ंत होगी.

ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमान और ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग शामिल हैं. टीम इंडिया मौजूदा एशिया कप चैंपियन है, लेकिन साल 2023 में वनडे फॉरमेट जीता, जबकि श्रीलंका एशिया कप टी20ई विजेता है, जो 2022 में ट्रॉफी का दावा करेगा.

आज के मैच का हाल

एशिया कप 2025 का दूसरा मुकाबला आज यानी 10 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएई की की पूरी टीम 13.1 ओवर में महज 57 रन बनाकर सिमट गई. लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने महज 4.3 ओवर में एक विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया.

एशिया कप 2025 अंक तालिका (Asia Cup 2025 Points Table Updated With Net Run Rate)

Group A Team Matches Win Loss No-Result NRR Points India 1 1 0 - 10.483 2 Pakistan United Arab Emirates 1 0 1 - -10.483 0 Oman

Group B Team Matches Win Loss No-Result NRR Points Afghanistan 1 1 0 4.700 2 Sri Lanka Bangladesh Hong Kong 1 0 1 -4.700 0 (Abbreviations: NRR: Net Run Rate)

एशिया कप 2025 के सभी मुकाबले शेख जायद स्टेडियम और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे, जिसमें मैच क्रमशः भारतीय मानक समय (आईएसटी) पर डबल-हेडर पर रात 8:00 बजे और शाम 5:30 बजे शुरू होंगे.

नोट: एशिया कप 2025 के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.