Asia Cup 2025 Key Batsman To Watch Out: आगामी एशिया कप में इन भारतीय बल्लेबाजों पर होगी सबकी निगाहें, तोड़ सकते हैं टी20 के बड़े-बड़े रिकॉर्ड

Asia Cup 2025: एशिया कप (Asia Cup) का 17वां सीजन सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया हैं. भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (India National Cricket Team) इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Sri Lanka National Cricket Team) को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Pakistan National Cricket Team) को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? हरारे में श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. यह तीसरी बार है, जब एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. इस बार एशिया कप में कुल आठ टीमें नजर आएंगी. पहले ग्रुप स्टेज के मुकाबले होंगे. इन आठ टीमों को चार-चार की टीमों में दो ग्रुप में बांटा गया है.

इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन हो गया. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम एशिया कप जीतने के इरादे से उतरेगी. टीम में शुभमन गिल की लगभग 1 साल बाद वापसी हुई है. उन्हें उपकप्तान बनाया गया है. ऐसे में आइए नजर डालते हैं उन तीन खिलाड़ियों पर, जो एशिया कप में रनों का अंबार लगा सकते हैं.

इन भारतीय बल्लेबाजों पर होगी सबकी निगाहें (Key Players To Watch Out In Asia Cup 2025)

सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav): टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव का टी20 इंटरनेशनल में रिकॉर्ड शानदार रहा है. सूर्यकुमार यादव का टी20 इंटरनेशल में 167 का स्ट्राइक रेट है. कई मौकों पर सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई हैं. सूर्यकुमार यादव का आईपीएल 2025 में भी शानदार प्रदर्शन रहा था. मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए सूर्यकुमार यादव ने बल्ले से तहलका मचा दिया था. इस साल आईपीएल में सूर्यकुमार यादव दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. सूर्यकुमार यादव ने 65.18 की औसत और लगभग 168 की स्ट्राइक रेट से 717 रन जड़ें हैं.

अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma): आगामी एशिया कप में टीम इंडिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर सबकी निगाहें टिकी होंगी. एशिया कप में अभिषेक शर्मा बल्ले से तहलका मचा सकते हैं. अभिषेक शर्मा का हालिया प्रदर्शन शानदार रहा है. अभिषेक शर्मा के हालिया प्रदर्शन को देख कर यही लग रहा है कि एशिया कप में भी उनके बल्ले से रन बरस सकते हैं.

तिलक वर्मा (Tilak Varma): घातक बल्लेबाज तिलक वर्मा ने टीम इंडिया के लिए टी20 में शानदार प्रदर्शन किया है. तिलक वर्मा ने 25 मैचों में लगभग 50 की औसत से 749 रन जड़े हैं. इस दौरान तिलक वर्मा का 155.07 का शानदार स्ट्राइक रेट भी रहा है. तिलक वर्मा ने इस दौरान तीन अर्धशतक और दो शतक भी जड़ें हैं.

नोट: एशिया कप 2025 के सभी मुकाबलों का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.