Amit Mishra and Wife Garima Heading for Divorce? गलत फोटो, गलत खबर! पत्नी गरिमा के साथ घरेलू हिंसा की झूठी रिपोर्ट पर भड़के अमित मिश्रा, लीगल एक्शन की दी धमकी

Amit Mishra and Wife Garima Heading for Divorce? भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के खिलाडी अमित मिश्रा ने अपनी पत्नी द्वारा लगाए गए घरेलू हिंसा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. 22 अप्रैल को कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनकी पत्नी गरिमा मिश्रा ने उन पर घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है. हालांकि, अमित मिश्रा ने इन खबरों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया पर उनकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. लेग स्पिनर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “जो कुछ भी मीडिया में फैलाया जा रहा है, उससे मैं बेहद निराश हूं. मैंने हमेशा प्रेस का सम्मान किया है, लेकिन भले ही खबर सच हो, उसमें जो फोटो इस्तेमाल की गई है, वह मेरी है. जो कि पूरी तरह से गलत है.” यह भी पढ़ें: ‘कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट’ के चलते हैदराबाद स्टेडियम के स्टैंड से मोहम्मद अज़हरुद्दीन का नाम हटाने का आदेश- रिपोर्ट

I’m extremely disappointed by what’s being circulated in the media. I’ve always respected the press, but while the news itself may be accurate, the photograph used is mine—which is completely incorrect. Using my image for unrelated stories must stop immediately, or I will be…

— Amit Mishra (@MishiAmit) April 22, 2025