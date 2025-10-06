BCB President Aminul Islam: सफल कार्यकाल के बाद अमीनुल इस्लाम फिर बने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष, देखें बाकि चुने गए सदस्यों की लिस्ट

अमीनुल इस्लाम(Credit: X Formaly Twitter)

BCB President Aminul Islam: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष के रूप में अमीनुल इस्लाम को एक बार फिर से चुना गया है. 6 अक्टूबर (सोमवार) को ढाका के एक सिटी होटल में हुए बोर्ड चुनाव में अमीनुल इस्लाम ने सफलतापूर्वक वापसी की. इस चुनाव में बोर्ड के 23 निदेशकों का चयन किया गया, वहीं बांग्लादेश के पूर्व कप्तान खालेद मशूद को भी बीसीबी निदेशक मंडल में जगह मिली. खालेद मशूद ने बांग्लादेश की शुरुआती टेस्ट यात्रा के दौरान टीम की कप्तानी की थी, पूर्व क्रिकेटरों, सरकारी और स्वायत्त संस्थाओं के लिए आरक्षित श्रेणी (कैटेगरी 3) से कुल 35 वोट हासिल किए. रिटर्निंग अधिकारी डॉ. शेख जुबायद हसन के अनुसार, बीसीबी संविधान के तहत तीन वर्गों से 23 निदेशकों का चुनाव हुआ. 10 जिला और डिवीजन प्रतिनिधियों से, 12 ढाका क्लबों से और एक पूर्व खिलाड़ियों की श्रेणी से चुने गए हैं. टीम इंडिया का जलवा बरकरार! मेलबर्न में होने वाले भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे टी20 मैच के बिके सारे टिकट, तीन हफ्ते पहले ही हाउसफुल

चुनाव समाप्त होने के बाद होटल के अंदर मौजूद निदेशकों ने सर्वसम्मति से अमीनुल इस्लाम को बोर्ड अध्यक्ष चुना. वहीं मोहम्मद शखावत हुसैन और फारूक अहमद को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया. मुख्य चुनाव आयुक्त मोहम्मद हुसैन ने बताया, “अमीनुल इस्लाम को बीसीबी अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है. उपाध्यक्ष पद के लिए केवल दो उम्मीदवार थे. मोहम्मद शखावत हुसैन और फारूक अहमद और दोनों को उनकी सीटों पर निर्विरोध रूप से चुना गया. हमने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की पूरी कोशिश की.”

बीसीबी चुनाव में कुल 156 वोट मान्य थे, जिनमें से 115 वोट डाले गए. इस तरह मतदान दर 73.71 प्रतिशत रही, जो कि सभी वर्गों जिला प्रतिनिधि, ढाका क्लब और पूर्व खिलाड़ियों से मजबूत भागीदारी को दर्शाता है.

कैटेगरी 1: जिला और डिवीजन कोटा - चुने गए निदेशक (10)

ढाका डिवीजन: अमीनुल इस्लाम (15 वोट), नजमुल अबिदीन फहीम (15)

चट्टोग्राम डिवीजन: अहसान इकबाल चौधरी, आसिफ अकबर

खुलना डिवीजन: अब्दुर रज्जाक, जुल्फिकार अली खान

राजशाही डिवीजन: मोखलेसुर रहमान (7)

रंगपुर डिवीजन: हसनुज्जमान (7)

सिलहट डिवीजन: राहत शम्स

बरिशाल डिवीजन: सकहावत हुसैन

कैटेगरी 2: ढाका क्लब कोटा - चुने गए निदेशक (12): इश्तियाक सादेक (42), शानियन तनीम नवीन (42), फारूक अहमद (42), अमजद हुसैन (41), मेहराब आलम चौधरी (41), मोक्षेदुल कमाल (41), अदनान रहमान दिपोन (40), फैज़ुर रहमान (40), अबुल बशार शिपलु (40), मंजुरुल आलम (39), नजमुल इस्लाम (34), इफ्तिखार रहमान मिथु (34)

कैटेगरी 3: पूर्व क्रिकेटर / सरकारी एवं स्वायत्त संस्थानों का कोटा: खालेद मशूद (35 वोट)

राष्ट्रीय खेल परिषद कोटे से एम. इस्फाक अहसान और यासिर मोहम्मद फैसल असीक ने खेल नियामक संस्था की ओर से प्रतिनिधि के रूप में बीसीबी बोर्ड में जगह बनाई. इस प्रकार, अमीनुल इस्लाम ने अपने पिछले सफल कार्यकाल के बाद दोबारा बीसीबी अध्यक्ष बनकर अपनी स्थिति को और मजबूत किया है, जबकि इस नए कार्यकारी बोर्ड में अनुभवी और युवा प्रशासक दोनों का संतुलित मिश्रण देखने को मिला है.