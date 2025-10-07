BAN vs AFG 1st ODI 2025 Preview: बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में हार का बदला लेने पहले वनडे में उतरेगी अफ़ग़ानिस्तान, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Preview: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला 08 अक्टूबर(बुधवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम(Sheikh Zayed Stadium) में खेला जाएगा. इससे पहले, बांग्लादेश ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप करते हुए 3-0 से हराया था. अफगानिस्तान की टीम 50 ओवर के प्रारूप में मजबूत वापसी करने की कोशिश करेगी. टीम की कप्तानी हशमतुल्लाह शाहिदी करेंगे, जिनका समर्थन अनुभवी खिलाड़ियों मोहम्मद नबी, राशिद खान और रहमानुल्लाह गुरबाज करेंगे. सफल कार्यकाल के बाद अमीनुल इस्लाम फिर बने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष, देखें बाकि चुने गए सदस्यों की लिस्ट
बांग्लादेश अपनी टी20 सीरीज जीत के उत्साह के साथ मैदान में उतरेगा. मेहदी हसन मीराज टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि नजमुल हुसैन शांतो, जकेर अली और मुस्ताफिजुर रहमान टीम का हिस्सा होंगे.
वनडे में बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड रिकार्ड्स (BAN vs AFG Head to Head Records): अब तक दोनों टीमों के बीच 19 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें अफगानिस्तान ने 08 और बांग्लादेश ने 11 बार जीत दर्ज की है. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर होती रही हैं. हेड टू हेड रिकार्ड्स भी यही बयां करती है.
बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान पहले वनडे 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (BAN vs AFG Key Players To Watch Out): इब्राहिम ज़दरान, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, राशिद खान, नजमुल हुसैन शान्तो, मेहदी हसन मिराज, मुस्तफिजुर रहमान इस मुकाबले में सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं.
वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (BAN vs AFG Mini Battle): बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज और अफगानिस्तान के स्टार गेंदबाज राशिद खान की टक्कर रोमांचक होगी. वहीं अफगानिस्तान का स्टार बल्लेबाज इब्राहिम जादरान बनाम तस्कीन अहमद की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.
बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान पहले वनडे 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?
बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान पहले वनडे 2025 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?
भारतीय दर्शकों के लिए BAN बनाम AFG वनडे सीरीज 2025 का आधिकारिक प्रसारण उपलब्ध नहीं हैं. जिसके कारण यह मैचटीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट नहीं देख पाएंगे. वहीं, BAN बनाम AFG पहले वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. दर्शकों को लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए FanCode का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.
बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान पहले वनडे 2025 मैच के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:
बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मोहम्मद नईम, तौहीद हृदोय, नजमुल हुसैन शान्तो, जेकर अली (विकेटकीपर), मेहदी हसन मिराज (कप्तान), रिशद हुसैन, सैफ हसन, शमीम हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, नाहिद राणा, तस्कीन अहमद
अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: इब्राहिम ज़दरान, रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, हसमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमत शाह (उपकप्तान), अज़मतुल्लाह उमरज़ई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, एएम ग़ज़नफ़र, अब्दुल्ला अहमदज़ई, बिलाल सामी