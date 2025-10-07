BAN vs AFG 1st ODI 2025 Mini Battle: अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश पहले वनडे की मिनी बैटल में इन दिग्गजों पर रहेगी निगाहें, एक दूसरे के बीच होगी कड़ी टक्कर

बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly)

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Mini Battle: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला 08 अक्टूबर(बुधवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम(Sheikh Zayed Stadium) में खेला जाएगा. अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज में फैंस को कुछ खास 'मिनी बैटल्स' देखने को मिल सकती हैं. दोनों टीमों में कुछ ऐसे प्रमुख खिलाड़ी हैं, जिनकी आपसी टक्कर मैच का रुख भी बदल सकती है. बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में हार का बदला लेने पहले वनडे में उतरेगी अफ़ग़ानिस्तान, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

सीरीज की बात करें तो अफगानिस्तान को टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप झेलना पड़ा, ऐसे में वनडे में वापसी करना उनकी प्रतिष्ठा के लिए जरूरी है. कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी, मोहम्मद नबी, राशिद खान और रहमानुल्लाह गुरबाज जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ अफगान टीम संतुलित नजर आती है. वहीं बांग्लादेश की टीम आत्मविश्वास से लबरेज है, क्योंकि उन्होंने टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है और कप्तान मेहदी हसन मिराज के नेतृत्व में मेहमान टीम मजबूत लग रही है.

मेहदी हसन मिराज बनाम राशिद खान

बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज बनाम अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान की जंग बेहद रोमांचक मानी जा रही है. एक तरफ जहां मिराज अपनी कप्तानी के साथ-साथ बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान दे सकते हैं, वहीं राशिद खान अपने स्पिन और विविधताओं के दम पर बांग्लादेश के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं.

इब्राहिम जादरान बनाम तस्कीन अहमद

दूसरी ओर, अफगानिस्तान के स्टार बल्लेबाज इब्राहिम जादरान और बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद के बीच मुकाबला भी दिलचस्प रहेगा इब्राहिम जादरान अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और वे नई गेंद पर बांग्लादेशी पेस अटैक को चकमा देने की कोशिश करेंगे. वहीं तस्कीन अहमद स्विंग और रफ्तार दोनों का इस्तेमाल कर अफगान ओपनर को शुरुआती झटका देने की कोशिश करेंगे.

इन मिनी बैटल्स के साथ, वनडे शृंखला और भी दिलचस्प हो जाएगी. हर कोई निगाहें जमाए है कि आखिर इन प्रमुख खिलाड़ियों की टक्कर में कौन बाज़ी मारता है और टीम को विजयी बनाता है. अब देखना होगा कि बांग्लादेश के कप्तान मिराज बनाम अफगानिस्तान के राशिद खान या इब्राहिम जादरान बनाम तस्कीन अहमद किसे मिलती है व्यक्तिगत जीत, और इसका क्या असर सीरीज के नतीजे पर होता है.