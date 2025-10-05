Afghanistan vs Bangladesh, 3rd T20I Match Match Key Players To Watch Out: अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 3rd T20I Match Key Players To Watch: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 5 अक्टूबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने अफगानिस्तान को दो विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. वहीं, अफगानिस्तान की टीम सीरीज में अपनी लाज बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में अफगानिस्तान की अगुवाई राशिद खान (Rashid Khan) कर रहे हैं. जबकि, बांग्लादेश की कमान जेकर अली (Jaker Ali) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India Women vs Pakistan Women, ICC Women's World Cup 2025 6th Match Pitch Report: कोलंबो में टीम इंडिया के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या पाकिस्तान के गेंदबाज मचाएंगे तांडव, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

बांग्लादेश टीम ने दूसरे टी20 मुकाबले में अफगानिस्तान टीम को दो विकेट से हराकर श्रृंखला अपने नाम कर ली है. इस तीसरे और आखिरी टी20 मैच में अफगानिस्तान क्लीन स्वीप से बचना चाहेगी. वहीं बांग्लादेश श्रृंखला जीत चुकी है और वह इस मैच में अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमा सकती है. इस सीरीज़ के लिए बांग्लादेश ने अनुभवी बल्लेबाज़ सौम्य सरकार को टीम में वापस बुलाया है. सौम्य सरकार ने आखिरी बार वेस्टइंडीज दौरे पर टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. हाल ही में सौम्य सरकार ने नेशनल क्रिकेट लीग में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने राजशाही और ढाका मेट्रो के खिलाफ क्रमशः 63 और 45 रन की पारी खेली.

दूसरे मुकाबले का हाल

अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 147 रन बनाए थे. इब्राहिम जादरान ने 38 रन और रहमानुल्लाह गुरबाज ने 30 रन का योगदान किया बाकी बल्लेबाज फ्लॉप रहे. दूसरी पारी में बांग्लादेश टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 19.1 ओवर में 150 रन बना डालें. बांग्लादेश की तरफ से शमीम हुसैन और जेकर अली ने छोटी मगर उपयोगी पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई. अफगानिस्तान के तरफ से अजमतुल्लाह उमरजई ने 4 विकेट लिए और बांग्लादेश के लिए नसुम अहमद ने 2 विकेट लिए है.

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश टी20 हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (AFG vs BAN T20I Head To Head Record)

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच अब तक पिछले पांच सालों में 12 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली हैं. बांग्लादेश की टीम ने सात मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, अफगानिस्तान की टीम को पांच मैचों में जीत मिली हैं. इस सीरीज से दोनों टीमें बढ़त हासिल करना चाहेगी.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें (SL vs AFG Key Players To Watch)

रहमानुल्लाह गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz): अफगानिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने नौ मैचों में 48 की औसत और 92.56 की स्ट्राइक रेट से 336 रन बनाए हैं. रहमानुल्लाह गुरबाज की निरंतरता और आक्रामकता अफगानिस्तान के टॉप आर्डर को मजबूती देती है.

अजमतुल्लाह उमरजई (Azmatullah Omarzai): अजमतुल्लाह उमरजई ने बल्ले से महत्वपूर्ण योगदान दिया है. अजमतुल्लाह उमरजई ने पिछले 10 मैचों में 32.71 की औसत और 69.81 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 229 रन बनाए हैं.

नूर अहमद (Noor Ahmad): अफगानिस्तान के स्टार गेंदबाज नूर अहमद ने पिछले छह मुकाबलों में 5.35 की इकॉनमी और 23.57 की स्ट्राइक रेट के साथ 14 विकेट हासिल किए हैं. नूर अहमद का सटीक और आक्रामक गेंदबाजी अफगानिस्तान के लिए सफलता का एक बड़ा कारण रहा है.

जेकर अली (Jaker Ali): बांग्लादेश के कप्तान जेकर अली ने पिछले 10 मैचों में 41.88 की औसत और 139.58 की स्ट्राइक रेट से 335 रन बनाए हैं. जेकर अली का अनुभव और स्थिरता बांग्लादेश के लिए पारी को संभालने में अहम भूमिका निभा सकती है.

तंजीद हसन तमीम (Tanzid Hasan Tamim): बांग्लादेश के बल्लेबाज तंजीद हसन तमीम ने पिछले 8 मैचों में 120 की स्ट्राइक रेट से 192 रन बनाए हैं. हालांकि तंजीद हसन तमीम का प्रदर्शन औसत रहा है, लेकिन उनमें पारी की शुरुआत में टीम को मजबूती देने की क्षमता है.

मुस्तफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman): बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने पिछले 9 मैचों में 8.28 की इकॉनमी से 16 विकेट लिए हैं. मुस्तफिजुर रहमान की तेज़ गेंदबाजी ने नई गेंद से विकेट दिलाने के अलावा डेथ ओवरों में भी प्रभावी प्रदर्शन किया है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AFG vs BAN 3rd T20I Likely Playing XI)

अफगानिस्तान (AFG Likely Playing XI): रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), सिदीकुल्लाह अतल, इब्राहिम जादरान, गुलबदीन नैब, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, ए.एम. ग़ज़नफ़र, फ़ज़लहक फ़ारूकी.

बांग्लादेश (BAN Likely Playing XI): जेकर अली (विकेटकीपर/कप्तान), तंजीद हसन, परवेज़ हुसैन इमोन, तौहीद हृदय, जाकेर अली, शमीम हुसैन, मेहदी हसन, रिशाद हुसैन, मुस्ताफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद/शरीफुल इस्लाम, तंजीम हसन साकिब.

नोट: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.