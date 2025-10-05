India Women vs Pakistan Women, ICC Women's World Cup 2025 6th Match Pitch Report: कोलंबो में टीम इंडिया के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या पाकिस्तान के गेंदबाज मचाएंगे तांडव, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women National Cricket Team vs Pakistan Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 6th Match Pitch Report: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का छठा मुकाबला आज यानी 5 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह दूसरा मुकाबला हैं. टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला जीतकर आ रहीं हैं. पाकिस्तान की टीम अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहे हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान फातिमा सना (Fatima Sana) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India Women vs Pakistan Women, ICC Womens World Cup 2025 6th Match Live Streaming In India: आज टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम इंडिया अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी. टीम इंडिया ने पहले मैच में श्रीलंका को 59 रन से मात दी थी. दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम को अपने पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में जीत हासिल करना चाहेगी.

पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक मुकाबले टीम इंडिया को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी. हालांकि, पहले मुकाबले में स्मृति मंधाना बड़ी पारी नहीं खेल पाई थी. गेंदबाजी में रेणुका सिंह ठाकुर आजमाया जा सकता है. दीप्ति से फिर से ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी. वहीं, पाकिस्तान को अपनी कप्तान फातिमा सना से उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद होगी. फातिमा सना अपने अनुभव का फायदा उठाने की कोशिश करेंगी. पाकिस्तान की टीम को सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली से भी बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी. डायना बेग से भी टीम को बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी.

भारतीय महिला बनाम पाकिस्तान महिला वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND W vs PAK W ODI Head To Head Record)

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पिछले 11 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया महिला की टीम ने सभी मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, पाकिस्तान की टीम एक बार भी टीम इंडिया को नहीं हरा पाई है. यह असाधारण रिकॉर्ड भारतीय टीम की ताकत और निरंतरता को साफ तौर पर दर्शाता है. ऐसे में इस मुकाबले में भी भारतीय टीम मजबूत दिख रही है.

आर प्रेमदासा स्टेडियम पिच रिपोर्ट (R Premadasa Stadium Pitch Report)

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का छठा मुकाबला आज यानी 5 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का यह छठा मैच कोलंबो श्रीलंका में खेला जाएगा. इस मैच में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. मैच के दौरान बारिश की संभावना भी है पर ह्यूमिडिटी भी 62% तक रहने की उम्मीद है. यह मैच कोलंबो श्रीलंका में खेला जाएगा. इस मैदान पर पिछले सात मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने चार मैच जीते हैं. पहली पारी का औसत स्कोर 275 रन है और दूसरी पारी का औसत स्कोर 246 रन है.

टीम इंडिया के लिए सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने पिछले 10 मैचों में 60.08 की उम्दा औसत से 608 रन बनाए हैं. स्मृति मंधाना के अलावा ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने 10 मैचों में 82.80 की औसत से 414 रन अपने नाम किए हैं. गेंदबाजी में स्नेह राणा ने 10 मैचों में 16 विकेट चटकाए हैं. पाकिस्तान के लिए सिदारा अमीन ने पिछले 10 मैचों में 66 की औसत से 528 रन बनाए हैं. इसी तरह गेंदबाजी में नशारा संधू ने 10 मैचों में 16 विकेट झटके हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND W vs PAK W 6th ODI Match Likely Playing XI)

टीम इंडिया (IND W Likely Playing XI): प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, अमनजोत कौर, राधा यादव और रेणुका सिंह ठाकुर.

पाकिस्तान (PAK W Likely Playing XI): मुनीबा अली, ओमैमा सोहेल, सिदरा अमीन, रमीन शमीम, आलिया रियाज, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), फातिमा सना (कप्तान), नतालिया परवेज, डायना बेग, नशरा संधू और सादिया इकबाल.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.