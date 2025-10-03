Afghanistan vs Bangladesh, 2nd T20I Match Live Streaming In India: आज अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा दूसरा टी20 मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

बांग्लादेश बनाम अफ़ग़ानिस्तान(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 2nd T20I Match Live Streaming: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का पहला मुकाबला 2 अक्टूबर से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium में खेला गया. पहले टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने अफगानिस्तान को चार विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी. वहीं, अफगानिस्तान की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में अफगानिस्तान की अगुवाई राशिद खान (Rashid Khan) कर रहे हैं. जबकि, बांग्लादेश की कमान जेकर अली (Jaker Ali) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: England Women vs South Africa Women, 4th Match Live Streaming In India: आज इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

पहले मुकाबले का हाल

पहले टी20 मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. सलामी बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अटल 10 रन और इब्राहिम जादरान 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने 31 गेंदों पर 40 रन और मोहम्मद नबी ने 25 गेंदों में 38 रन की अहम पारी खेली. अंतिम ओवरों में शराफुद्दीन अशरफ ने नाबाद 17 रन जोड़कर अफगानिस्तान को 9 विकेट खोकर 151 रन तक पहुंचाया.

बांग्लादेश की ओर से तंजीम हसन और रिशाद हुसैन ने 2-2 विकेट लिए। मुस्तफिजुर रहमान और नसुम अहमद को 1-1 सफलता मिली. लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने शानदार शुरुआत की. तंजीद हसन (51) और परवेज हुसैन (54) ने पहले विकेट के लिए 109 रन की साझेदारी कर अफगानिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दीं। हालांकि बीच के ओवरों में बांग्लादेश की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और टीम ने 12 से 16 ओवर के बीच में 6 विकेट गंवा दिए.

लेकिन अंत में नुरुल हसन (23* रन, 13 गेंद) और रिशाद हुसैन (14* रन, 9 गेंद) ने जिम्मेदारी संभाली और 8 गेंद शेष रहते बांग्लादेश को लक्ष्य तक पहुंचाकर 4 विकेट से जीत दिला दी. अफगानिस्तान के लिए कप्तान राशिद खान ने 4 विकेट झटके, लेकिन टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहे. इसके अलावा फरीद अहमद और नूर अहमद को 1-1 विकेट मिला. इस जीत के साथ बांग्लादेश ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली.

इस सीरीज़ के लिए बांग्लादेश ने अनुभवी बल्लेबाज़ सौम्य सरकार को टीम में वापस बुलाया है. सौम्य सरकार ने आखिरी बार वेस्टइंडीज दौरे पर टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. हाल ही में सौम्य सरकार ने नेशनल क्रिकेट लीग में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने राजशाही और ढाका मेट्रो के खिलाफ क्रमशः 63 और 45 रन की पारी खेली.

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश टी20 हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (AFG vs BAN T20I Head To Head Record)

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच अब तक पिछले पांच सालों में 11 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली हैं. बांग्लादेश की टीम ने छह मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, अफगानिस्तान की टीम को पांच मैचों में जीत मिली हैं. इस सीरीज से दोनों टीमें बढ़त हासिल करना चाहेगी.

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला कब और कहां पर खेला जाएगा?

अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 3 अक्टूबर से शारजाह के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला कितने बजे से शुरू होगा?

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबले का टॉस रात 8:00 बजे होगा. वहीं, मैच रात 8:30 बजे से शुरू होगा. इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा? (Where And How To Watch AFG vs BAN 2nd T20I Live Telecast)

एशिया कप के मैचों का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर हो रहा था, लेकिन अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज का लाइव मैच इस चैनल पर नहीं आएगा. इस सीरीज का लाइव प्रसारण यूरोस्पोर्ट नेटवर्क के चैनल पर लाइव आएगा.

कहां देखें अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग? (Where And How To Watch AFG vs BAN 2nd T20I Live Streaming)

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप (FanCode app) और वेबसाइट पर होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AFG vs BAN 2nd T20I Likely Playing XI)

अफगानिस्तान (AFG Likely Playing XI): रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), सिदीकुल्लाह अतल, इब्राहिम जादरान, गुलबदीन नैब, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, ए.एम. ग़ज़नफ़र, फ़ज़लहक फ़ारूकी.

बांग्लादेश (BAN Likely Playing XI): जेकर अली (विकेटकीपर/कप्तान), तंजीद हसन, परवेज़ हुसैन इमोन, तौहीद हृदय, जाकेर अली, शमीम हुसैन, मेहदी हसन, रिशाद हुसैन, मुस्ताफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद/शरीफुल इस्लाम, तंजीम हसन साकिब.

नोट: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.