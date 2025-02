AFG vs AUS, ICC Champions Trophy, 2025 10th Match Live Streaming In India: आज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 'करो या मरो' का मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

अफगानिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, ICC Champions Trophy 2025 10th Match Live Streaming: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 12वां मुकाबला आज यानी 28 फरवरी को अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. यह मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो का मैच हैं. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर होगी. इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान की अगुवाई हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) कर रहे हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के कंधों पर हैं. AFG vs AUS, ICC Champions Trophy, 2025 10th Match Key Players To Watch Out: अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल होगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

इस मैच से दूसरे सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम का तय होना है. अफगानिस्तान ने पिछले मैच में इंग्लैंड को हराया. यह अफगानिस्तान की इंग्लैंड पर दूसरी लगातार जीत थी. इस जीत के साथ अफगानिस्तान ने 2 अंक हासिल किए और अपने आप को जीवित रखा. अफगानिस्तान ने अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 107 रन से हार का सामना किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 351 रनों का रिकॉर्ड लक्ष्य चेज़ कर 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में अपने तरीके से बेहतरीन दावेदारी पेश कर रही हैं, और यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है.

हाल ही में अफगानिस्तान की टीम ने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के खिलाफ उम्दा प्रदर्शन किया है. इस टूर्नामेंट में इब्राहिम ज़ादरान ने अब तक 194 रन बनाए हैं. इब्राहिम ज़ादरान के अलावा राहमत शाह ने 94 रन बनाए हैं. अज़मतुल्लाह ओमरज़ाई ने 59 रन बनाए हैं और 6 विकेट भी लिए हैं. गेंदबाजी में मोहमद नबी और राशिद खान जैसे अनुभवी गेंदबाज हैं, जो किसी भी स्थिति में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

दूसरी ओर, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार शुरुआत की थी. ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 351 रनों का लक्ष्य चेज़ कर 5 विकेट से जीत दर्ज की. इस टूर्नामेंट में जॉश इंग्लिस ने 120 रन बनाए हैं. जॉश इंग्लिस के अलावा एलेक्स केरी ने भी 69 रन बनाकर टीम को मजबूती दी है. बेन ड्वार्शुइस और एडम ज़म्पा ने गेंदबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (AFG vs AUS Head To Head)

अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल चार वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने चारों मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं, अफगानिस्तान ने कोई मैच नहीं जीता है.

अफगानिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 12वां मुकाबला कहां खेला जाएगा?

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 12वां मैच अफगानिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच आज लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 से खेला जाएगा. जबकि टॉस का समय इससे आधे घंटे पहले होगा.

अफगानिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 12वें मुकाबले का लुफ्त कब और कहां उठाए?

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 12वां मैच अफगानिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच लाइव प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स18 के चैनलों पर किया जाएगा. जबकि मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग जियोस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम ज़ादरान, सेदीकुल्लाह अतल, राहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), गुलबदीन नैब, अज़मतुल्लाह ओमरज़ाई, मोहमद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, फज़लहक फारूकी.

ऑस्ट्रेलिया: मैथ्यू शॉर्ट, जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), ट्रैविस हेड, स्टीवन स्मिथ (कप्तान), मर्नस लैबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), स्पेंसर जॉन्सन, एडम ज़म्पा, नाथन एलीस, बेन ड्वार्शुइस.