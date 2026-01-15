BMC Election 2026: मुंबई में जारी बीएमसी चुनावों के बीच क्रिकेट जगत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने भी अपने मतदान अधिकार का इस्तेमाल किया. वह सुबह एक मतदान केंद्र पर पहुंचे और शांतिपूर्वक वोट डाला. इस दौरान वहां मौजूद लोगों में उन्हें देखने को लेकर उत्साह देखने को मिला. सचिन ने आम नागरिकों से भी अपील की कि वे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूर मतदान करें. उनकी मौजूदगी ने चुनावी माहौल को और भी खास बना दिया और मतदान को लेकर जागरूकता का संदेश दिया. सचिन तेंदुलकर के साथ बेटी सारा और पत्नी अंजली भी नजर आई.

सचिन तेंदुलकर ने डाला वोट, बेटी सारा और पत्नी अंजली के साथ आये नजर

