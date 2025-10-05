World Para Athletics Championships 2025: भारतीय धाविका सिमरन शर्मा ने 5 अक्टूबर(रविवार) को नई दिल्ली में चल रही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की 200 मीटर टी12 फ़ाइनल में कांस्य पदक जीता था. इस भारतीय धाविका ने 24.46 सेकंड का नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया. वह कोलंबिया की पेरेज़ लोपेज़ और ब्राज़ील की बैरोस दा सिल्वा के ठीक पीछे तीसरे स्थान पर रहीं. विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की 200 मीटर टी12 फाइनल में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय धावक सिमरन शर्मा का पदक अपग्रेड कर दिया गया, क्योंकि मूल विजेता पेरेज़ लोपेज़ को अयोग्य घोषित कर दिया गया था. इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में सिमरन का यह दूसरा पदक है. इससे पहले, शर्मा ने महिलाओं की 100 मीटर टी12 फ़ाइनल में स्वर्ण पदक जीता था. भारत विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में छह स्वर्ण, नौ रजत और सात कांस्य पदकों सहित ऐतिहासिक 22 पदकों के साथ अपने अभियान का समापन करेगा.

सिमरन शर्मा ने कांस्य पदक जीता

सिमरन शर्मा का पदक रजत किया गया में अपग्रेड

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)