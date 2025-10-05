World Para Athletics Championships 2025: भारतीय धाविका सिमरन शर्मा ने 5 अक्टूबर(रविवार) को नई दिल्ली में चल रही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की 200 मीटर टी12 फ़ाइनल में कांस्य पदक जीता था. इस भारतीय धाविका ने 24.46 सेकंड का नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया. वह कोलंबिया की पेरेज़ लोपेज़ और ब्राज़ील की बैरोस दा सिल्वा के ठीक पीछे तीसरे स्थान पर रहीं. विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की 200 मीटर टी12 फाइनल में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय धावक सिमरन शर्मा का पदक अपग्रेड कर दिया गया, क्योंकि मूल विजेता पेरेज़ लोपेज़ को अयोग्य घोषित कर दिया गया था. इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में सिमरन का यह दूसरा पदक है. इससे पहले, शर्मा ने महिलाओं की 100 मीटर टी12 फ़ाइनल में स्वर्ण पदक जीता था. भारत विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में छह स्वर्ण, नौ रजत और सात कांस्य पदकों सहित ऐतिहासिक 22 पदकों के साथ अपने अभियान का समापन करेगा.

सिमरन शर्मा ने कांस्य पदक जीता

Asian Record for Simran! Simran shines bright, clinching a Bronze in Women’s 200m T12 with an Asian Record of 24.46s! ⚡ Kudos to you, Simran!! Congratulations on your second medal at the IndianOil New Delhi 2025 World Athletics Championships🫡#WPAC2025#WorldParaAthletics2025pic.twitter.com/85EXTN5R2k — SAI Media (@Media_SAI) October 5, 2025

सिमरन शर्मा का पदक रजत किया गया में अपग्रेड

UPDATE: MEDAL UPDATED TO SILVER! 🥈 Venezuela's Perez Lopez got disqualified, Simran Sharma won Silver in Women's 200m T12 💪 https://t.co/Bx7d3rxxc2 pic.twitter.com/Qz3PAJCKHJ — The Khel India (@TheKhelIndia) October 5, 2025

