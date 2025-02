Zimbabwe National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team Only Test 2025 Toss Update: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मैच आज यानी 6 फरवरी से बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है. इस मैच में आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. नीचे आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख सकतें हैं.

जिम्बाब्वे (प्लेइंग इलेवन): बेन कुरेन, ताकुदज़्वानाशे कैटानो, निक वेल्च, ब्रायन बेनेट, जॉनाथन कैंपबेल (सी), वेसली मधेवेरे, न्याशा मायावो (डब्ल्यू), न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, ट्रेवर ग्वांडू

आयरलैंड (प्लेइंग इलेवन): पीटर मूर, एंड्रयू बालबर्नी (कप्तान), कर्टिस कैंपर, हैरी टेक्टर, पॉल स्टर्लिंग, लोर्कन टकर (डब्ल्यू), एंडी मैक्ब्राइन, मार्क अडायर, बैरी मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, क्रेग यंग

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦: Zimbabwe captain Craig Ervine has withdrawn from the one-off Test against Ireland due to a family emergency. Johnathan Campbell, making his Test debut, will lead the side. A proven leader at the domestic level, Campbell brings exciting energy and has been… pic.twitter.com/T4cqGji4a3

— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) February 6, 2025