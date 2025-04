कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी. जिसमें 26 पर्यटक आतंकवादी हमले में मारे गए. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और वे अभी तक इससे उबर नहीं पाए हैं. इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान, आकाश चोपड़ा और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जैसे क्रिकेट बिरादरी के सदस्यों ने भी मृतकों के लिए प्रार्थना की है और आतंकवाद की आलोचना की है. वीरेंद्र सहवाग ने एक्स पर लिखा,"पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए निंदनीय आतंकवादी हमले की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. मेरी संवेदना उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. घायलों के लिए प्रार्थना करता हूँ."

वहीं इरफ़ान पठान ने कहा,"हर बार जब कोई मासूम अपनी जान गँवाता है, तो इंसानियत हार जाती है. आज कश्मीर में जो कुछ हुआ. उसे देखना और सुनना दिल दहला देने वाला है. मैं कुछ दिन पहले ही वहाँ गया था - यह दर्द बहुत करीब लगता है"

Every time an innocent life is lost, humanity loses. It’s heartbreaking to see and hear about what happened in Kashmir today. I was just there couple of days ago — this pain feels too close.

आकाश चोपड़ा ने लिखा,"पहलगाम में अकल्पनीय अत्याचार. पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना. ॐ शांति। आशा है कि अपराधियों (और उनके समर्थकों) की पहचान की जाएगी, उन्हें पकड़ा जाएगा और उन्हें वह सजा दी जाएगी जिसके वे हकदार हैं."

Unimaginable atrocity in Pahalgam.

Heart goes out to the victims and their families. 🕉️ शान्ति।

Hope the perpetrators (and their sympathisers) are identified, caught and given the punishment they deserve.

— Aakash Chopra (@cricketaakash) April 22, 2025