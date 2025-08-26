Umran Malik In Buchi Babu Invitational Tournament 2025: स्टार भारतीय तेज़ गेंदबाज़ उमरान मलिक लंबे समय तक चोट के कारण मैदान से बाहर थे. वह आईपीएल 2025 भी चोट और रिहैबिलिटेशन की वजह से मिस कर चुके थे. अब वह आखिरकार बुचि बाबू इन्विटेशनल टूर्नामेंट 2025 में वापसी कर चुके हैं. उमरान को जम्मू और कश्मीर की टीम के लिए ओडिशा के खिलाफ खेलते देखा गया. उन्होंने पहले दिन बल्लेबाज़ों को अपनी रफ्तार से परेशान किया और मैच के अपने पहले ही ओवर में दो विकेट भी चटकाए. फैंस को तेज़ गेंदबाज़ को मैदान पर लौटते देखना बहुत पसंद आया और उनका वीडियो वायरल हो गया.

