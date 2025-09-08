हाल ही में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने एक बहू द्वारा अपने 85 वर्षीय ससुर और दो देवरों के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी को खारिज कर दिया. महिला ने उन पर मारपीट और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था. अदालत ने प्राथमिकी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोप "बेतुके, स्वाभाविक रूप से असंभव और दुर्भावना से प्रेरित" थे. जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने आगे कहा कि एक नागरिक संपत्ति विवाद को बदला लेने के लिए आपराधिक रूप दिया गया था. यह भी पढ़ें: कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्द की पत्नी की शिकायत, कहा- जिम्मेदारियों को क्रूरता कहना गलत

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने 85 वर्षीय ससुर पर महिला द्वारा मारपीट और शील भंग करने का आरोप लगाने के बाद दर्ज FIR रद्द की

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)