बेंगलुरु (Bengaluru) के कोडिगेहल्ली (Kodigehalli) में एक महिला पर दिनदहाड़े हुए हिंसक हमले का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. घटना तब हुई जब महिला ने कंस्ट्रक्शन मज़दूरों को अपनी कंपाउंड की दीवार में ड्रिलिंग करने से रोका. इसी बात पर उसके पड़ोसी और उसके परिवार के सदस्य भड़क उठे और उस पर हमला कर दिया. CCTV फुटेज में हमलावर को महिला के बाल पकड़ते, उसे बार-बार लात मारते और ज़मीन पर गिरने के बाद रॉड से पीटते हुए देखा जा सकता है. आरोप है कि हमले में उसकी मां, पत्नी और पिता भी शामिल थे.उन्होंने गालियाँ दीं और महिला को एसिड फेंकने तक की धमकी दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगले दिन भी धमकियां जारी रहीं, जिनमें एक बार खंजर दिखाए जाने का भी आरोप है, जिसके बाद पीड़िता अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद डरी हुई है. बेंगलुरु पुलिस ने दो केस दर्ज कर लिए हैं और पुष्टि की है कि वायरल हुए इस परेशान करने वाले वीडियो के बाद जांच जारी है. यह भी पढ़ें: Raj Homes PG Controversy: सिक्योरिटी रिफंड मांगना पड़ा भारी, नोएडा में PG मालिक का महिला पर हाथ उठाने का वीडियो वायरल

बेंगलुरु में महिला पर बर्बर हमला

CCTV में मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 2 केस दर्ज किए

