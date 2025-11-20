बेंगलुरु (Bengaluru) के कोडिगेहल्ली (Kodigehalli) में एक महिला पर दिनदहाड़े हुए हिंसक हमले का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. घटना तब हुई जब महिला ने कंस्ट्रक्शन मज़दूरों को अपनी कंपाउंड की दीवार में ड्रिलिंग करने से रोका. इसी बात पर उसके पड़ोसी और उसके परिवार के सदस्य भड़क उठे और उस पर हमला कर दिया. CCTV फुटेज में हमलावर को महिला के बाल पकड़ते, उसे बार-बार लात मारते और ज़मीन पर गिरने के बाद रॉड से पीटते हुए देखा जा सकता है. आरोप है कि हमले में उसकी मां, पत्नी और पिता भी शामिल थे.उन्होंने गालियाँ दीं और महिला को एसिड फेंकने तक की धमकी दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगले दिन भी धमकियां जारी रहीं, जिनमें एक बार खंजर दिखाए जाने का भी आरोप है, जिसके बाद पीड़िता अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद डरी हुई है. बेंगलुरु पुलिस ने दो केस दर्ज कर लिए हैं और पुष्टि की है कि वायरल हुए इस परेशान करने वाले वीडियो के बाद जांच जारी है. यह भी पढ़ें: Raj Homes PG Controversy: सिक्योरिटी रिफंड मांगना पड़ा भारी, नोएडा में PG मालिक का महिला पर हाथ उठाने का वीडियो वायरल

बेंगलुरु में महिला पर बर्बर हमला

A shocking incident has emerged from Bengaluru’s Kodigehalli area, where a woman was brutally assaulted by her neighbour and his family after she raised a simple and valid objection. The woman had questioned the construction workers who were drilling into her compound wall… pic.twitter.com/N18AjuRl5A — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) November 20, 2025

CCTV में मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 2 केस दर्ज किए

In Kodigehalli Police station Cr No 419/25 & 420/25 Two case registered Based on this incident and Investigation going on and Thank you. — KODIGEHALLI PS,ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ (@Kodigehallips) November 20, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)